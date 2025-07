Überfall in Favoriten: Bewaffneter Räuber entkommt nach Tankstellenraub

Am 19. Juli 2025 ereignete sich in Favoriten, Wien, ein bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle, bei dem ein maskierter Täter unter Androhung einer mutmaßlichen Schusswaffe Bargeld erbeutete. Der Flüchtende konnte bisher nicht gefasst werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. WIEN/FAVORITEN. In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 2025, gegen 00:30 Uhr, betrat eine unbekannte, dunkel gekleidete und maskierte Person eine Tankstelle in Wien-Favoriten. Dieser bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einer vermuteten Schusswaffe und forderte Geld. Der Täter steckte die erbeutete Summe in eine dunkle Tragetasche und verließ den Tatort schnell zu Fuß. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch hinterließ der Vorfall eine große Bestürzung bei den Angestellten und Kunden der Tankstelle, die zum Zeitpunkt des Überfalls anwesend waren. Siehe auch Trump Enthüllt Überrascht: NATO Waffe für die Ukraine - Was bedeutet das für die Zukunft? Fahndungsmaßnahmen erfolglos Unmittelbar nach dem Überfall wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Landespolizeidirektion Wien und das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führen die Ermittlungen und sitzen in einem intensiven Austausch mit anderen Polizeibehörden, um Hinweise auf den Täter zu sammeln. Trotz der Bemühungen blieb die Suche bisher erfolglos. Die Polizei wendet sich an die Bevölkerung und bittet um Informationen, die möglicherweise zur Ergreifung des Täters führen könnten. Verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zur Tat sowie zum Täter können unter der Telefonnummer 01/31 10 0 an die Landespolizeidirektion Wien gemeldet werden. insbesondere Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können, sind herzlich eingeladen, sich zu melden. Siehe auch Warnung in Osttirol: Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen Das könnte dich auch interessieren: Halbes Kilo Cannabis bei 26-Jährigem entdeckt Streit zwischen Vater & Sohn endete mit Messerstich Junger Fahrgast wollte Wiener Taxilenker mit Seil erwürgen

