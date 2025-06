Überfüllt und vermüllt: Wiedner Telefonzelle steht kurz vor dem Abbau

Eine „verschmutzte“ und „zugemüllte“ Telefonzelle in der Taubstummengasse sorgt für Aufregung unter den Anwohnerinnen und Anwohnern auf der Wieden. MeinBezirk hat recherchiert und festgestellt: Der Abbau der Telefonkabine steht bevor.

WIEN/WIEDEN. Unauffällig steht eine Telefonzelle in einer Wandecke der Taubstummengasse zwischen den Hausnummern 5 und 7. Die graue Kunststoffwand ist stark verklebt, die Tür ist halboffen. Auf dem neongelben Dach, das mit Graffiti besprüht ist, verblasst die Aufschrift „Telekom Austria“ vor einem rot-weißen Hintergrund. Täglich passieren dutzende Menschen die Wiedner Kabine, doch anscheinend hat seit langem niemand mehr den Hörer abgenommen.

Diese Telefonzelle ist ein Symbol für den Wandel der Gesellschaft. In den letzten Jahrzehnten waren Telefonzellen ein unverzichtbarer Bestandteil des Alltags; heute fungieren sie eher als stilles Relikt der Vergangenheit. Ihre einst zentrale Rolle ist weitgehend verschwunden, und sie werden oft nur noch nostalgisch betrachtet.

„Verschmutzt und zugemüllt“

Die Missstände in der Telefonzelle in der Taubstummengasse sind offensichtlich: Staub hat sich angesammelt, der Boden ist mit Zigaretten und Plastikflaschen bedeckt. Ein Anrainer bemerkte: „Die Telefonzelle ist so vermüllt und schmutzig, dass ich in den letzten Jahren dort nie jemanden telefonieren gesehen habe. Mir wäre es auch unangenehm.“ Er fordert daher den Abbau, sollte keine Reinigung erfolgen.

Im Bezirk sind Telefonzellen häufig ein Problem, bestätigt die Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl (SPÖ). Daher wird der Bedarf regelmäßig hinterfragt. Einige Telefonzellen wurden bereits abgebaut und umfunktioniert, etwa in Bücherschränke. Die Verantwortung für die Instandhaltung und Sauberkeit liegt bei A1.

„Wird bald abgebaut“

Wie A1 erläutert, fiel die gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Telefonzellen durch das Telekommunikationsgesetz 2021 weg. Seither wurde evaluiert, „wann, wo und wie viele Telefonzellen abgebaut werden“. Ein Sprecher des Mobilfunkanbieters gab an, dass man mit verschiedenen Unternehmen im Austausch sei, um die verbliebenen Telefonzellen neu zu beleben – beispielsweise als Geldautomaten, Werbeflächen oder Standorte für Defibrillatoren.

Es wurde jedoch kein spezifisches Datum angegeben, wann die letzte Reinigung der Telefonzelle in der Taubstummengasse erfolgte oder wie oft sie noch genutzt wird. Klar ist nur, dass die entsprechende Telefonzelle „bald abgebaut wird“ und dies innerhalb der nächsten Monate geschehen soll. Damit endet eine Ära für die Grätzlbewohner.

Was geschieht nun mit der Telefonzelle?

