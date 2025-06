Übergabe am Heiterwanger See: Führungswechsel bei den Rotariern

Der Rotary-Club Reutte-Füssen hat seit vergangener Woche eine neue Präsidentin: Cornelia Wentzler trat die Nachfolge von Christian Tschiderer an.

HEITERWANG. Das Hotel Fischer am See diente als festliches Treffen der Vereinsmitglieder aus dem Außerfern und dem Allgäu. Oft nutzen die Rotarier dieses malerische Hotel am Ufer des Heiterwangersees, da die Unternehmerfamilie Bunte enge Bindungen zum Rotary-Club hat und deren Engagement für die Gemeinschaft stark schätzt.

Führungswechsel auf dem See



Die Übergabe fand in einer beeindruckenden Kulisse statt, wie Christian Tschiderer bemerkte: „Das Wetter und die Umgebung waren einfach perfekt.“ Gemeinsam fuhren die Mitglieder mit einem Schiff unter strahlend blauem Himmel auf den See, um die feierliche Präsidentschaftsübergabe gebührend zu würdigen.

Cornelia Wentzler ist neue Präsidentin



Die Vereinsführung bleibt somit in der Region Außerfern, und Cornelia Wentzler, die nun an der Spitze steht, dankte den Mitgliedern für ihr Vertrauen. Sie hat sich dazu verpflichtet, den Zusammenhalt innerhalb des Clubs noch weiter zu stärken. Einige der geplanten Projekte umfassen unter anderem die Organisation des Stundenlaufs in Reutte während des autofreien Tages, das Drachenbootrennen am Heiterwanger See sowie einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Reutte, wo die Rotarier traditionell ihre Gemeinschaftsarbeit präsentieren.

Dank, Neuaufnahmen, Ehrungen



Die neue Präsidentin würdigte zudem den Einsatz von Christian Tschiderer: „Du warst ein hervorragender Präsident!“ Das Treffen in Heiterwang bot nicht nur einen feierlichen Rahmen für die Amtsübergabe, sondern auch für Ehrungen und Neuaufnahmen. Eine besondere Neuaufnahme war Philip Bunte, Juniorchef des Hotels Fischer am See, der nun die dritte Generation der Familie Bunte im Rotary-Club repräsentiert. Seine Eltern Wolfgang Bunte sen. und Marina Bunte sind ebenfalls eng mit dem Club verbunden. Zudem wurde Christiane Rupert neu aufgenommen und die Verdienste von Schatzmeister Christian Rhomberg und Jürgen Horvat, dem „Mann für alles“ des Clubs, wurden mit Auszeichnungen gewürdigt.

