„Übermenschliche Leistungen“: LKH Graz gewährt Einblicke in die Betreuung der Amok-Opfer

Am 10. Juni waren in Graz Hunderte von Menschen gefragt: Einsatzkräfte der Polizei, der Rettung, von Kriseninterventionsteams. Auch die Grazer Krankenhäuser erbrachten Höchstleistungen. Das Einsatzteam des LKH-Univ. Klinikum Graz gibt Einblicke in ihre Arbeit am Tag des Amoklaufes und danach.

GRAZ. Der 10. Juni war ein tragischer Tag für Graz, die Steiermark und ganz Österreich. Der Amoklauf, der bei den Menschen heftige Emotionen und Trauer auslöste, erforderte ein schnelles und gut organisiertes Handeln aller Beteiligten. Die Notfallversorgung, Koordinierung und die Zusammenarbeit im LKH-Univ. Klinikum Graz sind beispielhaft für die Herausforderungen, die diesen Tag prägten.

Höchste Alarmstufe ausgelöst

Am 10. Juni um 10:08 Uhr wurde der Alarm am Universitätsklinikum unter anderem am Zentrum für Akutmedizin (ZAM), das erst vor wenigen Monaten eröffnet wurde, ausgelöst. Barbara Hallmann von der Univ.-Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin übernahm die medizinische Einsatzleitung und koordinierte die Anstrengungen, die an diesem Tag erforderlich waren. Es wurde mit rund 100 Verletzten gerechnet, ein plausibler Schreckensszenario, das gut im Voraus geplant war. Sofort wurden Vorbereitungen getroffen: Die Stakeholder wurden mobilisiert, ein Einsatzplan erarbeitet und die Alarmpläne aktiviert.

Bereits nach sieben Minuten konnte die Zentralkrankenanstalt Rückmeldung geben, dass sie ausreichend Kapazitäten zur Verfügung hat. Intensivstationen und Behandlungsplätze wurde schnell freigeräumt, während viele Pflegekräfte aus ihrer Freizeit ins LKH zurückgeholt wurden. Ärzte und Ärztinnen blieben nach ihren Nachtschichten, um zu helfen. Ein Krisenstab wurde umgehend gebildet, und die Schockräume wurden vorbereitet. „In diesen Räumen werden Patienten mit lebensbedrohlichen Verletzungen erstversorgt“, erläutert Paul Puchwein, ein behandelnder Traumatologe.

Nach der Erstversorgung mussten die Patienten durch Chirurgen weiterbehandelt werden. Innerhalb von 30 Minuten wurden 13 Operationssäle im ZAM verfügbar gemacht, während andere Operationen gestoppt wurden. Obwohl die Einsatzpläne zuvor geprobt wurden, stellte sich während des realen Einsatzes heraus, wie gut sie tatsächlich funktionierten. „Wir können stolz auf unsere Pläne sein; sie haben größtenteils funktioniert, weil jeder hier Außergewöhnliches geleistet hat“, bemerkt Hallmann. Gleichzeitig mussten jedoch auch andere Patienten behandelt werden, die im ZAM verweilten. „Einige konnten entlassen werden, andere benötigten weiterhin unsere Hilfe“, erklärt Philipp Kreuzer, Manager des Tages.

„Stimmung ist angespannt“

In der Kinderchirurgie war die höchste Einsatzbereitschaft ebenfalls gewährleistet. Angesichts des Alarms „Amoklauf in einer Schule“ war die Erwartung hoch, dass viele verletzte Kinder eintreffen würden, so Claus-Uwe Weitzer, Kinderchirurg. Trotz der begrenzten Kapazitäten wurden zwei Schockräume und vier Behandlungsplätze innerhalb kürzester Zeit eingerichtet. Auch vier Operationssäle in der Kinderchirurgie wurden vorbereitet. “Wir haben schnell reagiert und waren bereit”, erklärt Kathrin Backhaus, die medizinische Einsatzleitung der Notaufnahme des Kinderzentrums an diesem Tag. „Die Atmosphäre war angespannt, aber konzentriert.”

Für beide Notaufnahmen wurde zudem ein psychosoziales Krisenteam verständigt. Unter der Leitung von Leonie Rath, Krisenkoordinatorin des Klinisch-Psychologischen Dienstes, stellte ein zwölfköpfiges Team seine Dienste bereit, um sowohl Betroffene als auch Angehörige im Akuteinsatz zu unterstützen. „Die psychosoziale und psychologische Betreuung der Angehörigen und Patienten setzt sich bis heute fort“, erklärt Rath.

Schussverletzungen kommen selten vor

Die Herausforderungen durch Schussverletzungen sind nicht zu unterschätzen. Diese Art von Verletzungen ist eher selten und entsteht häufig durch unglückliche Umstände wie Jagdunfälle. Die hohe Energie, die durch Geschosse im Körper freigesetzt wird, führt oft zu schwerwiegenderen inneren Verletzungen. Daher benötigten alle Betroffenen operative Behandlungen, die am selben Tag durchgeführt wurden. Derzeit befinden sich nur noch drei Patienten in stationärer Behandlung, einige benötigen weiterhin medizinische Interventionen.

Emotionale Herausforderungen standen den medizinischen Mitarbeitenden ebenso bevor. „Für uns war es eine erhebliche Belastung“, schildert Puchwein. Die Ungewissheit über die betroffenen Schulen und die Anzahl der Opfer hat viele unter Druck gesetzt. Auch Angehörige suchten Rat und Unterstützung im Krankenhaus. Psychologische Hilfe steht daher allen Mitarbeitenden zur Verfügung, sei es im Rahmen von Peer-Support-Programmen oder durch externe Fachkräfte. Die Aufarbeitung der Ereignisse ist individuell; jeder geht seinen eigenen Weg, so Rath.

