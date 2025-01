Überraschende Wendung: Drei weitere israelische Geiseln endlich freigelassen!

Nach Angaben des Außenministeriums des Vermittlerstaats Katar sollen die drei Geiseln bis Freitag freigelassen werden. Aus dem Büro von Netanyahu wurde bestätigt, dass sie am Donnerstag befreit werden. Die israelisch-deutsche Zivilistin befindet sich Berichten zufolge in der Gewalt der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Jihad.

Ein Sprecher des Islamischen Jihad erklärte am Sonntag gegenüber Reuters, dass die Frau im Austausch für 30 palästinensische Häftlinge freigelassen wird. Zudem sollen drei weitere Geiseln am Samstag freikommen. Israel hat von der Hamas ein Dokument erhalten, das Informationen über die verbleibenden israelischen Geiseln enthält, die in der ersten Phase der Waffenruhe freigelassen werden sollen. Die wichtigsten Punkte des Abkommens sind:

In der ersten Phase sollen innerhalb von sechs Wochen 33 Geiseln freigelassen werden.

Im Austausch sollen 1.904 palästinensische Häftlinge freikommen.

Bisher wurden sieben Geiseln freigelassen.

Tal Shoham, ein österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürger, steht auch auf der Liste der ersten 33 Geiseln.

Israel hat die Freilassung der Zivilistin Yehud zur Bedingung für die Rückkehr vertriebener Palästinenser in den Norden des Gazastreifens gemacht. Der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, beschuldigte die Hamas, mit der Freilassung von vier Soldatinnen am Samstag gegen das vereinbarte Waffenruhe-Abkommen verstoßen zu haben, das vorsieht, zuerst Zivilistinnen freizulassen.

Infolgedessen zog sich die israelische Armee vorerst nicht vom Netzarim-Korridor zurück, der den nördlichen vom südlichen Gazastreifen trennt. Laut Hamas-Regierung konnten zehntausende Vertriebene nicht in ihre Heimatorte im Norden zurückkehren.

Am Samstag gab die Hamas im Rahmen des Waffenruheabkommens vier weitere Geiseln frei. Die Soldatinnen Daniella Gilboa, Karina Ariev, Liri Albag und Naama Levy wurden vom Roten Kreuz aus dem Gazastreifen gebracht und an die israelische Armee übergeben. Bereits am vergangenen Sonntag wurden drei israelische Frauen freigelassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Freilassung von Geiseln im Rahmen eines komplexen Abkommens zwischen Israel und der Hamas steht, welches auch humanitäre Aspekte berücksichtigt. Die Situation bleibt angespannt, und die Entwicklungen werden weiterhin genau beobachtet.