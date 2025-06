„Überraschendes Umfrageergebnis: 77 % der Österreicher fordern strengere Waffengesetze!“

Nach tragischen Vorfällen wie dem Amoklauf in Graz, bei dem am 10. Juni ein 21-Jähriger an seinem ehemaligen Gymnasium neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin und sich selbst getötet hat, fühlen sich viele Menschen verunsichert. Auch die Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien im Vorjahr aufgrund von Terrorplänen hat zu einem erhöhten Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung geführt, so eine aktuelle Aussendung von TQS. Diese Vorfälle haben zur Folge, dass ein signifikantes Gefühl der Unsicherheit entstanden ist.

Eine Umfrage von TQS Research & Consulting, die 1.000 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragte, ergab folgende Ergebnisse:

22 Prozent der Befragten fühlen sich deutlich unsicherer.

44 Prozent geben an, sich etwas unsicherer zu fühlen.

Nur 30 Prozent berichten, dass sich ihr Sicherheitsgefühl nicht verändert habe.

Besonders stark betroffen sind folgende Gruppen:

Frauen

Junge Erwachsene unter 30 Jahren

Personen mit Kindern im Haushalt

Ein weiterer besorgniserregender Aspekt ist, dass 59 Prozent aller Befragten Bedenken hinsichtlich der Sicherheit ihrer Kinder oder Enkel in Schulen und Bildungseinrichtungen äußern. Dies unterstreicht die allgemeine Angst, die in der Bevölkerung herrscht.

Im Hinblick auf das Waffenrecht sind die Meinungen geteilt. Nur 19 Prozent der Befragten halten die derzeitige Regelung für ausreichend, während lediglich zwei Prozent für eine Lockerung des Waffenrechts plädieren. Diese resultierenden Ansichten zeigen ein starkes Bedürfnis nach klaren und sicheren Richtlinien.

Die Online-Befragung von TQS fand zwischen dem 12. und 20. Juni statt und war repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Bundesland und Bildungsgrad strukturiert.

Zusammenfassung

Die aktuelle Umfrage verdeutlicht das steigende Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung, insbesondere nach den jüngsten Vorfällen, die bei vielen Menschen Besorgnis und Angst ausgelöst haben. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Frauen, junge Erwachsene und Eltern von Kindern stark besorgt sind. Die Debatte um das Waffenrecht bleibt ebenfalls kontrovers.

In Anbetracht dieser Umstände ist es wichtig, Maßnahmen zur Steigerung des Sicherheitsgefühls zu ergreifen, um das Vertrauen der Bürger in ihre Sicherheit wiederherzustellen.