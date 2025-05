Überraschung bei der ÖH-Wahl: Rote Studenten feiern beeindruckenden Sieg!

Die jüngste Wahl zur Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) hat einige interessante Ergebnisse hervorgebracht. Der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) konnte insgesamt 18 Mandate erringen, was einen Zuwachs von 3 Mandaten bedeutet. Auf dem zweiten Platz landete die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) mit konstant 21 Prozent und 12 Mandaten. Nur knapp dahinter folgt die Grüne und Alternative StudentInnen (GRAS), die wie in der vorherigen Wahl 11 Mandate erhielt.

In der Liste der Parteien zeigte sich, dass die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) leichte Verluste hinnehmen mussten. Sie erhielten 8 Prozent (2023: 9 Prozent) und 4 Mandate (minus eins). Die parteiunabhängigen Fachschaftslisten (FLÖ) stagnieren bei 7 Prozent (2023: 8 Prozent) und blieben ebenfalls bei 4 Mandaten.

Kommunistische Splitterbewegungen

Ein spannender Aspekt war das kommunistische Bruderduell, das der Kommunistische StudentInnenverband – Kommunistische Jugend (KSV-KJÖ) für sich entschied. Beide KSV-Listen erhielten 5 Prozent, doch KSV-KJÖ hatte bei den Stimmen die Nase vorn, was in zwei Mandaten resultierte. Der KSV-Lili musste jedoch eines seiner Mandate abgeben, was ihre Präsenz in der Bundesvertretung auf 2 Mandate reduzierte.

Übrige politische Strömungen

Ring Freiheitlicher Studenten (RFS): 3 Prozent , hält sein Mandat.

, hält sein Mandat. Liste „Who the F*ck is Herbert?“: halbierte sich auf 2 Prozent und erhielt 1 Mandat (minus eins).

und erhielt (minus eins). Revolutionäre Kommunistische Partei und die VSStÖ-Abspaltung fölik gingen ohne Mandat aus der Wahl.

Insgesamt waren 369.000 Studierende an den öffentlichen und privaten Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) wahlberechtigt. Die scheidende ÖH-Vorsitzende Sarah Rossmann (GRAS) interpretierte die leicht gestiegene Wahlbeteiligung als „ein starkes Zeichen“ und betonte, dass man „mit erhobenem Haupt“ aus dieser Wahl gehe. In der 55-köpfigen Bundesvertretung können VSStÖ und GRAS eine Mehrheit mit insgesamt 29 Mandaten bilden.

Wahlstruktur und Koalitionen

Die Studentinnen und Studenten hatten die Möglichkeit, auf drei Ebenen zu wählen:

Studienvertretung

Hochschulvertretung

Bundesvertretung (BV), das österreichweite Studierendenparlament

Die BV wird derzeit von einer Koalition gebildet, die sich aus dem Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), den Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) sowie dem Kommunistischen StudentInnenverband – Linke Liste (KSV-Lili) zusammensetzt.

VSStÖ-Spitzenkandidatin Selina Wienerroither äußerte sich „sehr erfreut“ über das Resultat und betonte, dass der Dreier vor dem Ergebnis ein Novum für die Partei sei. Diese gestiegene Zustimmung sei ein klares Signal, dass die Studierenden einen starken VSStÖ in der ÖH wünschten.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) lobte bei ihrem Besuch in der ÖH-Wahlzentrale die Studierendenvertreter für ihr Engagement neben Studium und Beruf. Sie bezeichnete dies als „nicht selbstverständlich“ und bezeichnete die Studierendenvertretung als „eine wesentliche Säule unserer Demokratie“. Auch die Zusammenarbeit mit der Bundesvertretung wurde positiv hervorgehoben, da diese sowohl Missstände aufzeige als auch konstruktive Vorschläge unterbreite.

Zusammenfassung

Insgesamt zeigt die Wahl ein spannendes Abbild der politischen Landschaft unter Studierenden in Österreich. Mit dem Ergebnis und der neuen Koalition scheint eine positive Entwicklung eingeleitet zu sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue Zusammensetzung auf die künftige Politik auswirken wird.