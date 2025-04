Überraschung im März: Inflation steigt auf 2,9%! Was bedeutet das für dich?

news/APA/Mittwoch, 16.04.25, 09:08:18

Laut einer aktuellen Mitteilung von Statistik Austria ist die

Inflationsrate in Österreich im März 2025 auf 2,9 Prozent gesunken,

verglichen mit 3,2 Prozent sowohl im Januar als auch im Februar.

Diese Abnahme der Teuerung ist hauptsächlich auf die sinkenden Preise

für Treibstoffe, Flugtickets und Pauschalreisen zurückzuführen.

Dennoch bleibt Strom der hartnäckigste Preistreiber im Land,

insbesondere da die bereits wirksame Strompreisbremse, die

vor einem Jahr in Kraft trat, mittlerweile ausgelaufen ist.

Dies zeigt, wie schnell sich Verbraucherkosten ändern und

wie verschiedene Sektoren stark variieren können.













Ein bemerkenswerter Anstieg der Preise ist jedoch im Gastronomie-Sektor

zu verzeichnen, der im vergangenen Monat eine Inflationsrate erzielt hat,

die doppelt so hoch ist wie der allgemeine Inflationswert. Dies könnte

auf die ständig steigenden Kosten für frische Lebensmittel und

Dienstleistungen zurückzuführen sein, die in der Gastronomie eine

große Rolle spielen. Im Gegensatz dazu lag der Preisanstieg bei

Nahrungsmitteln im Allgemeinen darunter, was darauf hindeutet,

dass einige Lebensmittelpreise stabil geblieben sind oder sogar

gesenkt wurden.





Vergleich der Inflationsraten:

Januar 2025: 3,2%

Februar 2025: 3,2%

März 2025: 2,9%

Diese Zahlen beunruhigen möglicherweise die Verbraucher, da viele

sich weiterhin mit höheren Lebenshaltungskosten auseinandersetzen

müssen, obwohl die allgemeine Inflation scheinbar abnimmt.

Es ist zu beachten, dass wirtschaftliche Indikatoren stark

von globalen und lokalen Faktoren beeinflusst werden, sodass

aktuelle Trends möglicherweise nicht langfristig bestehen bleiben.