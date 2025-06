Überraschung: Nächste Ausgabe des Donauinselfests erst Anfang Juli 2026!

Am Sonntag, den 22. Oktober 2023, gab es eine überraschende Ankündigung für das Donauinselfest (DIF) in Wien: Die 43. Ausgabe des Festivals wird nun erst vom 3. bis 5. Juli 2026 stattfinden, eine Verschiebung, die durch die Terminüberschneidung mit dem Formel 1 Österreich-Grand-Prix in Spielberg bedingt ist. Diese Entscheidung markiert den spätesten Zeitpunkt für das beliebte Ereignis in seiner 42-jährigen Geschichte.



WIEN. Seit 1984 begeistert das Donauinselfest, organisiert von der SPÖ Wien, jedes Jahr Besucher mit einem vielfältigen Programm inmitten einer idyllischen Kulisse auf der Donauinsel. Normalerweise findet das Fest im Mai oder Juni statt, doch der Termin für 2026 stellt eine Ausnahme dar.

Veranstalter „voller Vorfreude“

„Es ist das größte, bunteste Miteinander Wiens, das Fest der Wienerinnen und Wiener bei freiem Eintritt. Diesen eingeschlagenen Weg setzen wir auch im nächsten Jahr fort und sind voller Vorfreude, in die Planung für das Donauinselfest 2026 zu starten“, so Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien, in einer Pressemitteilung. Das Festival, das sich über drei Tage erstreckt, wird erneut als kostenloses Open-Air-Event gefeiert und bietet eine Plattform für Musik, Kunst und kulinarische Genüsse.

Eine Analyse der bisherigen Veranstaltungen zeigt, dass das DIF 2026 die späteste Ausgabe der Geschichte sein wird. Die vorher späteste Ausgabe fand 2014 statt, als das Festival vom 27. bis 29. Juni gefeiert wurde. Es gab außerdem vier andere Gelegenheiten, an denen das Event Ende Juni veranstaltet wurde, nämlich 1992, 1998, 2009 und 2015.

Ein anderer Verlauf im Corona-Jahr 2020

Die 37. Ausgabe des Festivals im Jahr 2020 wurde wegen der COVID-19-Pandemie auf Mitte September verschoben. Schlussendlich fand das Event in einem veränderten Format mit 240 Pop-up-Konzerten in der gesamten Stadt statt. Nur an zwei Tagen konnten Konzerte auf der Insel mit etwa 1.250 Besuchern pro Tag stattfinden, unter Berücksichtigung der damaligen Corona-Maßnahmen.

Die Entscheidung, das Festival 2026 zu einem späteren Termin abzuhalten, beruht auf dem Wunsch, nicht mit anderen großen Veranstaltungen, wie dem Formel 1-Rennen am 28. Juni 2026, zu konkurrieren. „Dauerhaft soll dieser Termin nicht geplant werden“, bestätigte Neumayer gegenüber der „APA“.

