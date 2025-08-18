Überschlag in Brandberg: Fünf Verletzte, eine Frau mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Am Sonntag, den 17. August 2025, ereignete sich in Brandberg (Bezirk Schwaz) ein schwerer Verkehrsunfall gegen 17:55 Uhr. Eine 34-jährige Bosnierin verlor auf einer öffentlichen Privatstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

BRANDBERG. Pkw gerät von der Fahrbahn ab: Die Lenkerin war vom Zillergrund talauswärts unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet. Der Pkw prallte gegen eine ansteigende Böschung, kippte um, überschlug sich einmal und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stillstand. Solche Unfälle können durch verschiedene Faktoren wie Geschwindigkeitsübertretungen, Ablenkung oder unzureichende Fahrbahnverhältnisse verursacht werden, wie Studien aus Verkehrssicherheitsforschung zeigen.

Fünf Personen im Fahrzeug

Neben der Fahrerin befanden sich vier weitere Frauen im Wagen: eine 23-jährige Ungarin, eine 27-jährige Österreicherin sowie eine 36-Jährige und eine 69-jährige Serbin. Alle Insassinnen konnten den Pkw selbstständig verlassen, erlitten jedoch Verletzungen unbestimmten Grades. Solche Verletzungen sind häufig bei Überschlägen zu beobachten und erfordern oft medizinische Überprüfung.

Die 23-jährige Beifahrerin wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. | Foto: zoom.tirol

Rettungseinsatz

Nachkommende Autofahrer leisteten sofort Erste Hilfe. Die 23-jährige Ungarin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen. Die übrigen Verletzten wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. In solchen Situationen ist rasches Handeln entscheidend, und die Anleitung zur Erste-Hilfe-Leistung trägt zur Verbesserung der Überlebensraten bei.

