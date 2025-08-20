UEFA Champions League Play-off: Sturm Graz unterliegt Bodø/Glimt chancenlos

Im Hinspiel des Champions League Play-offs wurde der SK Sturm Graz von Bodø/Glimt eiskalt erwischt. Während Sturm die eigenen Chancen in der Anfangsphase liegen ließ, trafen die ersten drei Abschlüsse der Norweger ins Schwarze. Auch nach der Pause gelang die Kehrtwende nicht, schlussendlich gingen die Grazer mit 0:5 unter. Das Rückspiel wird für den SK Sturm zur entscheidenden Herausforderung, wenn sie die Hoffnung auf die Gruppenphase der Champions League wahren wollen.



BODØ/GRAZ. Am Mittwoch startete der SK Sturm bei kühlen Temperaturen gegen den norwegischen Meister Bodø/Glimt in das Play-off um den Einzug in die Champions League. Die Grazer hatten dabei die Chance auf einen Blitzstart. Nach einem „Ausrutscher“ eines norwegischen Verteidigers hatte William Boving in der dritten Minute das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte im Eins-gegen-eins jedoch an Bodø-Keeper Haikin. Ein frühes Tor hätte den Verlauf des Spiels ändern können, doch das Fehlen von Effizienz in der Offensive sollte sich rächen.

Sturm eiskalt erwischt



Nur wenige Minuten später machte es der Topscorer der Norweger besser. Kasper Høgh tauchte allein vor Sturmtorwart Christensen auf und stellte per Heber mit dem ersten Angriff auf 1:0 für die Gastgeber. Diese schnelle Führung schockierte die Grazer und sorgte für eine psychologische Überlegenheit bei den Norwegern.

Bereits vier Minuten später gab es die nächste kalte Dusche für die Grazer. Innenverteidiger Odin Bjørtuft gewann nach einem Eckball das Kopfballduell, und Christensen konnte den Abschluss unglücklich nicht parieren. Elf Minuten gespielt, 2:0 für Bodø/Glimt – und ein ganzes Stadion, das nun die Gastgeber feiern konnte.

Kurzer Hoffnungsschimmer



Trotz der Rückstände blieb der SK Sturm bemüht und spielte weiter nach vorn. In der 16. Minute zog Tomi Horvart aus etwa 16 Metern ab, doch sein Schuss traf nur die Latte. Solche Chancen müssen verwandelt werden, besonders in einem wichtigen Match wie diesem.

Zehn Minuten später jedoch zeigten sich wieder die Norweger vor dem Grazer Tor eiskalt. Nach einer Vorlage von Jens Peter Hauge stellte Ulrik Saltnes mit dem dritten Torschuss auf 3:0. Die Grazer hatten Glück, nicht mit einem höheren Rückstand in die Pause zu gehen.

Bodø macht den Sack zu



In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Zunächst traf Kasper Høgh (49. Minute) aus Abseitsposition, zwei Minuten später vergab der eingewechselte Jorgensen die nächste Großchance. Schließlich stellte Evjen in der 54. Minute auf 4:0 für die Hausherren. Die Grazer schienen erschöpft und in Rückstand zu verlieren. In der 79. Minute kam es dann noch schlimmer: Nach einem Hauge-Stangelpass traf William Boving unglücklich zum 0:5 ins eigene Netz. Ein Abend zum Vergessen für Graz.

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Klagenfurt statt.

