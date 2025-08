UEFA-Regeln: „Könnten die Champions-League-Akkreditierung in Liebenau erzwingen“

Im Herbst stehen erneut umfangreiche bauliche Anpassungen in der Merkur Arena an, um die Anforderungen der UEFA zu erfüllen. Dies könnte theoretisch dazu führen, dass das Stadion mittelfristig Champions-League-geeignet wird, wie die Geschäftsführerin der Arena, Eva Sonnleitner, in einem Interview mit MeinBezirk erläutert. Allerdings wäre eine solche Umrüstung wirtschaftlich unter den derzeitigen Bedingungen nicht tragbar.

GRAZ/LIEBENAU. Um rechtzeitig zum Testspiel des SK Sturm gegen Racing Straßburg am Mittwochabend (Ankick: 18.30 Uhr) fertigzustellen, fanden am Montag und Dienstag umfassende Arbeiten im Stadion Liebenau statt. Konkret wurde die Betonregenrinne auf der Längsseite vor den Spielerbänken saniert, um den Vorschriften der UEFA gerecht zu werden. Diese Maßnahmen waren notwendig, da die in die Jahre gekommene Struktur potenzielle Stolperfallen für Spieler und Schiedsrichter darstellt. Während der kommenden Länderspielpause wird zudem der Kunstrasenstreifen zwischen der Rinne und dem Spielfeldrand erneuert, um Unebenheiten zu beseitigen und die Sicherheit zu gewährleisten.

„Die Kosten für die aktuellen Arbeiten belaufen sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag“, erklärt Sonnleitner. Aufgrund der finanziellen Belastung werden die Umbaumaßnahmen an den Rändern des Spielfelds (Süd, West, und Nord) erst im nächsten Jahr angegangen. „Im Sommer 2026 sind dann Umstellungen der Flutlichtanlage auf LED geplant, was sich mit der Durchführung anderer stärkerer baulicher Tätigkeiten verzweigen würde,“ ergänzt sie weiter.

Ein Fokus auf Nachhaltigkeit wird ebenfalls verfolgt: die neu bestellte LED-Beleuchtung könnte bei einem zukünftigen Ausbau des Stadions direkt unter dem Dach installiert werden, anstatt auf Masten, was eine nachhaltige Lösung darstellt.

Neue Spielerbänke und Sanierung der Toilettenanlagen

Zusätzlich werden während der Länderspielpause neue Toilettenanlagen unter der Nordtribüne installiert, die ab dem 16. Oktober zur Verfügung stehen werden. Auch wird die Plattform über dem nördlichen Eingang erweitert, um den Fans mehr Platz zu bieten. „Dies wird die Kapazität der Nordtribüne nicht verändern, jedoch den Komfort erhöhen,“ so Sonnleitner.

Die Spielerbänke werden ebenfalls erweitert, um künftig Platz für bis zu 28 Personen zu bieten. Eine Tradition, die von den Fans sehr geschätzt wird, bleibt jedoch erhalten: die von dem jahrhundertealten Trainer Ivica Osim angebrachte Handschlaufe wird weiterhin ihren Platz behalten.

Vandalismusprävention und Kommunikation mit der UEFA

Im Hinblick auf den Vandalismusschutz zeigen sich die ersten Ergebnisse der getroffenen Maßnahmen positiv. Sonnleitner berichtet, dass spezielle Behandlungen an den Glastrennwänden vorgenommen wurden, sodass Aufkleber und Graffiti nun leichter entfernt werden können. Inhalte beispielsweise in den WC-Anlagen wurden mit speziellen Silikonsprays behandelt, um die Wiederholung solcher Probleme zu minimieren.

Die Kommunikation mit der UEFA wird als konstruktiv beschrieben. Während einer Begehung konnten die Verantwortlichen die Herausforderungen eines öffentlich geführten Stadions darlegen. Diese Transparenz hat zur Verbesserung der Zusammenarbeit beigetragen, da gesetzliche Auflagen und die Notwendigkeit zur Ausschreibung von Aufträgen oft Verzögerungen mit sich bringen.

In Anbetracht der UEFA-Vorgaben und der gegenwärtigen Infrastruktur betont Sonnleitner, dass die Champions-League-Tauglichkeit zwar theoretisch möglich wäre, jedoch aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten und Sicherheitsanforderungen nicht praktisch umsetzbar ist.

Weitere interessante Artikel:

Machbarkeitsstudie zeigt Ausbaupläne für die Liebenauer Arena.

Umbaustart für die Liebenauer Arena frühestens 2027.

Umbaumaßnahmen der GAK-Kurve erhöhen die Kapazität auf 18.000 Plätze.