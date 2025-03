UEFA Youth League: Sturm unterliegt im Elfer-Krimi dem Titelverteidiger

In einem packenden Achtelfinale der UEFA Youth League traf die U19 des SK Sturm Graz auf den Titelverteidiger Olympiakos Piräus. Obwohl die Griechen in der 61. Minute in Führung gingen, gelang den stark spielenden Grazer durch Youba Koita erst in der 93. Minute der verdiente Ausgleich. Im anschließenden Elfmeterkrimi konnten sich schließlich die Griechen durchsetzen.

GRAZ. Am Mittwochabend begrüßte der SK Sturm Graz in der Merkur Arena, vor 5.531 begeisterten Zuschauern, den amtierenden Titelverteidiger Olympiakos Piräus. Von Beginn an zeigten die jungen Grazer, angeführt von Leon Grgic, eine beeindruckende Leistung und dominierten das Spielgeschehen zeitweise. Besonders im Gegenpressing waren die Grazer sehr effektiv. Auch wenn sie mehrere gefährliche Aktionen verzeichnen konnten, blieb die erste Halbzeit torlos. Die Gäste aus Griechenland hatten ebenfalls ihre Chancen, konnten jedoch keinen Treffer erzielen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

Kalte Dusche nach Eckball

Zu Beginn der zweiten Halbzeit präsentierte sich der SK Sturm erneut stark. Nach einem präzisen Steilpass von Lord Afrifa, der im Mittelfeld überzeugte, hatte Grgic die Chance zur Führung, scheiterte jedoch am griechischen Torhüter Georgios Kouraklis. In der 60. Minute hatten die Grazers großes Glück – Olympiakos traf nur die Latte. Dennoch war es eine Ecke in der 61. Minute, die zum 0:1 führte, als Antonis Papakanellos am kurzen Pfosten zum Kopfball kam.

Sturm warf alles nach vorne

Der Rückstand beeinflusste den STurm allerdings kaum: Die Grazer setzten weiterhin energisch nach und suchten den Ausgleich, während Olympiakos auf Konter setzte, was ebenfalls zu einigen gefährlichen Szenen führte. In den Schlussminuten hatten Konstantin Schopp und Richmond Osayantin die Chance auf den Ausgleich, scheiterten aber erneut am griechischen Torhüter. In der 93. Minute jedoch war es Youba Koita, der nach einer Flanke von Wolf den Ball aus kurzer Entfernung zum 1:1 über die Linie drückte.

Entscheidung im Elfer-Krimi

Nach dem Unentschieden ging es in die nervenaufreibende Verlängerung, die im darauf folgenden Elfmeterschießen gipfelte. Vor der beeindruckend gefüllten Nordtribüne bewiesen die Griechen Nervenstärke. Martin Kern vergab den entscheidenden fünften Elfmeter, während die Griechen alle ihre Schüsse verwandeln konnten. Somit wartet im Viertelfinale nun das Team von RB Salzburg auf die Grazer.

