Die 72-stündige Waffenruhe, die laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS angekündigt wurde, umfasst die Tage, an denen Russland an den Sieg über Nazi-Deutschland und das Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 erinnert. In dieser Zeit des Gedenkens könnte es ein Versuch sein, zu reflektieren und gleichzeitig politisch strategische Positionen zu halten.

General a.D. Kellog betonte am Mittwoch, dass die Ukraine bereit sei, die Kämpfe mit Russland an den aktuellen Frontlinien einzufrieren und einen 30 Kilometer breiten Sicherheitsstreifen einzurichten. In einem Interview mit dem TV-Sender Fox News äußerte er, dass Präsident Trump mit dem aktuellen Stand der Verhandlungen unzufrieden sei.

„Was sie den Russen eigentlich sagen: Wir ziehen uns um 15 Kilometer zurück, zieht ihr euch auch um 15 Kilometer zurück! Dann haben wir eine 30-Kilometer-Zone, die man überwachen kann“, erklärte Kellog, als er die angebliche Position der ukrainischen Führung wiedergab. Ein weiterer Vorschlag sieht vor, dass europäische Länder, darunter Frankreich, Großbritannien und Deutschland, den Luftraum westlich des Dnipro überwachen sollten, um eine stabilere Sicherheitslage zu schaffen.

Bislang gab es keine Bestätigung aus der Ukraine zu diesen Informationen. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, dass Russland von den Amerikanern nichts über einen ukrainischen Vorschlag zu einer demilitarisierten Zone gehört habe. Stattdessen deutete Peskow an, dass die Ukraine mit ihren kürzlichen Drohnenangriffen darauf hindeutet, dass sie nicht an einem Frieden interessiert sei und „terroristische Aktionen“ unterstütze. Diese Bemerkungen rechtfertigen aus seiner Sicht eine Fortsetzung der militärischen „Spezialoperation“, wie der Krieg gegen die Ukraine offiziell genannt wird.

@Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums, kommentierte, dass eine Waffenruhe an einer so langen Front „mit einer Menge von Fragen verbunden sei, die bearbeitet werden müssten“. Angesichts dieser Komplexität bleibt noch vieles unklar.

In den letzten Tagen waren erneut zahlreiche Drohnenangriffe aus der Ukraine gemeldet worden. Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin berichtete, die ukrainische Armee habe mit über einem Dutzend Drohnen angegriffen, von denen die meisten abgewehrt wurden. Die Rettungskräfte sind mit Spezialteams an den Orten im Einsatz, wo Trümmerteile niedergegangen sind, so Sobjanin auf Telegram.

Die ukrainische Wehrmacht hat ihren Drohneneinsatz intensiviert, wodurch der zivile Flugverkehr nach Moskau kurz vor dem Kriegsgedenken am 9. Mai empfindlich gestört wurde. Dennoch gab es von Präsident Wladimir Putin bisher keine neuen Anweisungen für Vergeltungsmaßnahmen, so Peskow. Mit dem Befehl von Putin wird eine dreitägige Feuerpause ab Donnerstag, 0:00 Uhr, in Kraft treten.

Für diese Feuerpause hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen weitergehenden Vorschlag einer Waffenruhe von 30 Tagen bekräftigt. „Unser ukrainischer Vorschlag, die Angriffe zu stoppen und das Feuer für mindestens 30 Tage einzustellen, bleibt in Kraft“, erklärte er in einer Videobotschaft. „Wir ziehen diesen Vorschlag nicht zurück, der der Diplomatie eine Chance geben könnte.“

Allerdings beklagte Selenskyj, dass Russland auf diesen Vorschlag nicht reagiert hat, sondern die Ukraine vor der angekündigten Feuerpause weiterhin mit Drohnen und Raketen angegriffen hat.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich während eines Applaus Moments zur Situation in den Verhandlungen über das Ende des Ukraine-Kriegs und zeigte sich unzufrieden mit dem aktuellen Fortschritt. In Bezug auf die kritischen Kommentare seines Vizepräsidenten JD Vance, der dem Kreml vorwarf, zu viele Forderungen für einen Friedensvertrag zu stellen, meinte Trump: „Wir kommen an einen Punkt, an dem einige Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich bin nicht zufrieden damit.“

Allerdings war Trump bei dieser Pressekonferenz nicht vollends informiert über die Aussagen von Vance, was Fragen zur Konsistenz seiner Kommunikationsstrategie aufwirft. Vance hatte zuvor betont, wie wichtig es sei, die Perspektive des Kremls zu verstehen, und auf direkte Gespräche zwischen Kiew und Moskau gedrängt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vielen politischen Erklärungen und strategischen Bewegungen rund um die Waffenruhe und die militärische Situation in der Ukraine großen Einfluss auf den Verlauf des Konfliktes haben könnten. Die kommenden Tage könnten entscheidend für die Zukunft der Gespräche über Frieden sein.