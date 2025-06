Ukrainische Flüchtlinge: Ankunftszentrum in Hietzing überlastet

Wie der ORF am Samstag berichtete, haben mehrere ukrainische Flüchtlinge im Ankunftszentrum in Hietzing keinen Platz bekommen. Sie suchten daraufhin Unterstützung bei der Organisation „Train of Hope“. Diese Flüchtlingsorganisation bietet zwar keine Notschlafstellen an, hat jedoch den Flüchtenden geholfen, alternative Unterkünfte zu finden. WIEN/HIETZING. Der gegenwärtige Bedarf an Unterkünften für geflüchtete Menschen aus der Ukraine ist weiterhin hoch, obwohl es in ganz Österreich nur zwei Ankunftszentren gibt. Die Situation hat sich durch den anhaltenden Ukraine-Krieg zusätzlich verschärft, sodass immer mehr Menschen in Österreich Zuflucht suchen. Das einzige andere Ankunftszentrum befindet sich in Vorarlberg. Am Freitag berichtete ORF in der Sendung „Wien heute“, dass drei Familien mit insgesamt 20 Kindern aus der Ukraine keinen Platz in den Unterkünften erhalten konnten. Siehe auch Die Tiroler Sportfamilie hat erneut herausragende Erfolge erzielt Suchten Hilfe bei „Train of Hope“ Die betroffenen Geflüchteten standen somit vorübergehend auf der Straße und wandten sich an die Flüchtlingshilfe „Train of Hope“. Diese Organisation hat ein Community-Center im 15. Bezirk, wo Unterstützung angeboten wird, jedoch keine Notunterkünfte bereitstellt. Bereits beim Öffnen des Community-Centers warteten dort mehrere Familien vor der Tür. Wie Nina Andresen von „Train of Hope“ im Interview erzählte, schilderten die wartenden Familien, dass sie am Vortag angekommen waren und aufgrund der Überfüllung des Ankunftszentrums abgewiesen worden waren. Siehe auch Alkahest: Frischer Teaser-Trailer liefert spannende Einblicke Nach intensiven Bemühungen seitens der Flüchtlingsorganisation konnten die ukrainischen Geflüchteten schließlich in einer anderen Einrichtung der Stadt untergebracht werden, so der Bericht des ORF. Stellungnahme von der Volkshilfe Auf Anfrage des ORF bestätigte die Volkshilfe, die das Anlaufzentrum in Hietzing betreut, einen Anstieg neu ankommender Flüchtlinge. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass, sobald die Kapazitäten erschöpft sind, keine zusätzlichen Personen mehr aufgenommen werden können. Nina Andresen hofft auf mehr Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den Bundesländern bei der bevorstehenden Landesflüchtlingskonferenz, die am Dienstag, 3. Juni, stattfinden soll. Weitere Themen, die dich interessieren könnten: Siehe auch Schock im Maradona-Prozess: Richterin zieht sich zurück! MieterHilfe Wien beim „International Social Housing Festival“ Gewebeproben von NS-Opfern in Wiener Sammlung entdeckt Ziviltechniker kritisieren lange Genehmigungsverfahren

