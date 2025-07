Uli Breé: „Wie Frieden gelingt“ – Eröffnungsrede der Tiroler Volksschauspiele zum Nachlesen

Eröffnungsrede der Tiroler Volksschauspiele 2025

Am Samstag, dem 5. Juli, wurde das Telfer Dorffest genutzt, um die Tiroler Volksschauspiele 2025 mit einer Festrede des Autors Uli Brée einzuleiten. Brée sprach über das zentrale Thema des Friedens und der Verzeihung. Seine Ansprache behandelt die Fragen, wie Frieden erreicht und wie Verzeihen gelebt werden kann. Eine Aufzeichnung der Rede finden Sie hier.

TELFS. Die Tiroler Volksschauspiele wurden mit dem Stück „Eine kurze Geschichte der Tiroler Menschheit in acht Bildern und einem Gral“ eröffnet. Für das vollständige Programm und Ticketinformationen besuchen Sie die Webseite der Tiroler Volksschauspiele.

Uli Brée über das Gelingen von Frieden

Festredner Uli Brée, der sich selbst als „Wegbereiter und Wegbegleiter“ bezeichnet, betonte: „Der Spirit, der hier gelebt wird, verbindet und nicht trennt“. In Bezug auf das Hauptstück „Romeo & Julia“ reflektierte er, dass seit dem 8. Mai 1945 kein unmittelbarer Krieg in Österreich stattfand, weltweit jedoch keinen einzigen Tag ohne Konflikte verging. Er gestand, dass er in den letzten Wochen sowohl „Freunde als auch Feinde“ befragt hat, um seine eigenen Gedanken über Frieden zu hinterfragen.

„Wie gelingt Frieden?“ – Ein Versuch

Brée gab zu verstehen, dass er ein „kompletter Friedensamateur“ sei. „Die vielen Theorien über Frieden mögen dem Verstand einleuchten, doch das gebrochene Herz muss klüger sein, um die Last in Leichtigkeit zu transformieren“, erklärte er. Er wagte zu behaupten, dass die Ursache für Konflikte allgemein bekannt ist: Macht, Ressourcen und Ideologien sind nur einige der Faktoren, die in Kriegen eine Rolle spielen.

Die Tragödie von „Romeo & Julia“ diente als Beispiel dafür, wie schwierig es sein kann, Frieden zu finden. Trotz nobler Absichten führen Missverständnisse und mangelnde Kommunikation oft zu verhängnisvollen Konsequenzen.

Fazit und Ausblick

Brée schloss seine Rede mit der ermutigenden Botschaft, dass wir, um Frieden zu erreichen, offen sein müssen für Dialog, Verständnis und die Bereitschaft zur Vergebung. Die Tiroler Volksschauspiele sollen einen Raum bieten, in dem diese Themen behandelt werden können, um den Geist der Versöhnung und des Miteinanders zu fördern. Der Abend versprach ein spannendes Programm, das nicht nur Unterhaltung bietet, sondern auch zum Nachdenken anregt.