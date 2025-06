Um 11,5 Prozent: Arbeitslosigkeit in der Steiermark steigt erheblich

Die Lage am steierischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der arbeitslosen Personen um signifikante 11,5 Prozent. Besonders stark betroffen war Gleisdorf, während in Leoben ein Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnet wurde.

STEIERMARK. Im Mai 2025 verzeichnete das Arbeitsmarktservice (AMS) Steiermark eine besorgniserregende Zunahme der Arbeitslosigkeit. Mit 34.816 arbeitslos vorgemerkten Personen stellte man einen Anstieg um 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat fest. Berücksichtigt man zudem die 8.196 Teilnehmer an Schulungen, ergibt sich eine Gesamtzahl von 43.012 Personen ohne Beschäftigung – ein Anstieg von 7,2 Prozent im Vergleich zu Mai 2024.

Auffällig ist der Anstieg in bestimmten Bevölkerungsgruppen: Die Arbeitslosigkeit bei Frauen stieg um 12,7 Prozent, während sie bei Männern um 10,6 Prozent zulegte. Besonders betroffen waren jüngere Personen unter 25 Jahren (+15,6 Prozent) sowie Menschen über 50 Jahre (+10,8 Prozent). Auch individuals mit gesundheitlichen Einschränkungen berichteten von einer Zunahme der Arbeitslosigkeit um 6,9 Prozent.

Größter Anstieg in Gleisdorf



Regional betrachtet zeigt sich ein differenziertes Bild. Gleisdorf verzeichnete mit einem Plus von 18,2 Prozent den höchsten Anstieg, gefolgt von Graz (+15,5 Prozent) und Leibnitz (+14,8 Prozent). In Leoben hingegen sank die Arbeitslosigkeit um 5,9 Prozent, und auch Judenburg konnte einen Rückgang um 3,4 Prozent verzeichnen.

Parallel dazu sank die unselbständige Beschäftigung in der Steiermark um rund 4.000 Personen auf insgesamt 546.000 Beschäftigte. Dies führte zu einer Erhöhung der geschätzten Arbeitslosenquote um 0,6 Prozentpunkte auf nunmehr 6,0 Prozent.

Offene Stellen gehen weiter zurück



Zusätzlich ist die Anzahl der offenen Stellen deutlich in Rückgang begriffen. Zum Ende Mai meldeten die Unternehmen in der Steiermark dem AMS nur 10.739 offene Stellen, was einem Rückgang von 2.354 Jobangeboten oder 18 Prozent entspricht. Bei einem Vergleich der österreichischen Bundesländer liegt die Arbeitslosenquote nur in Salzburg und Oberösterreich über der von Steiermark. Die Entwicklungen im Mai setzen somit den negativen Trend der Vormonate fort.

Das AMS Steiermark betont jedoch, dass man mit arbeitsplatznahen Ausbildungen in Zusammenarbeit mit dem Land die heimische Wirtschaft unterstützt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Yvonne Popper-Pieber, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS, erklärte: „Wir setzen gezielt auf Bildungsangebote, um die lokale Wirtschaft im Personalaufbau zu unterstützen.“

