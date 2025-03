Umbau bis Ende Mai: ’s Fachl erweitert seine Filiale in der Grazer Innenstadt

In Graz gibt es aufregende Entwicklungen für das beliebte Geschäft „’s Fachl“. Vorübergehend wird die Geschäftsfläche in der Innenstadt verlagert, um eine umfassende Renovierung und Erweiterung durchzuführen. Ab Montag bleibt das Geschäft für kurze Zeit geschlossen, bis es am Freitag, dem 21. März, an einer neuen, jedoch nahe gelegenen Adresse wieder eröffnet. Die Sanierungsarbeiten, die gemeinsam von Eigentümer und Mieter getragen werden, sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein. Leider erhält das Unternehmen hierbei keine Unterstützung von der Stadt Graz.

Die Entscheidung zur Renovierung kommt nicht von ungefähr. „Wir haben in den letzten achteinhalb Jahren viel über die Bedürfnisse unserer Kunden gelernt und möchten diese Erkenntnisse in unser neues Konzept, ‚’s Fachl 2.0‘, einfließen lassen“, so Geschäftsführer Markus Groß. Da „’s Fachl“ zuvor als Untermieter von „Konrad und Fink“ tätig war und das ursprüngliche Geschäft im Laufe des Jahres nach Gleisdorf umgezogen ist, stand das Fortbestehen in der Innenstadt in Frage. Groß betont: „Ich bin von der Innenstadt überzeugt. Wir haben dort viele treue Stammkunden, und deshalb haben wir alles unternommen, um den Standort zu erhalten.“

Gemeinsame Sanierung mit dem Eigentümer

Im Rahmen der Renovierung hat „’s Fachl“ als neuer Hauptmieter die gesamte Fläche übernommen. Der Eigentümer und Mieter haben sich gemeinsam darauf verständigt, das Geschäft zu modernisieren und in bestimmten Bereichen neu zu gestalten. Die Kosten für diese Sanierung teilen sich beide Parteien, was als beiderseitig vorteilhaft erachtet wird.

Trotz der positiven Entwicklung wurden alle Anträge auf finanzielle Unterstützung vonseiten der Stadt abgelehnt. Groß zeigt sich enttäuscht darüber, da gerade viele politische Akteure stets die Bedeutung der Unterstützung lokaler Unternehmen betonen.

Vorübergehende Verlagerung des Geschäfts

Am Montag wurde das Geschäft vorübergehend geschlossen, während die Renovierungsarbeiten im Gange sind. „’s Fachl“ zieht in die renovierten Räumlichkeiten von „Konrad und Fink“ und wird ab Freitag wieder geöffnet sein, allerdings in den neuen Nachbarräumen. Laut Groß soll der Umbau bis Ende Mai abgeschlossen sein, wodurch „’s Fachl“ in seine gewohnten Räumlichkeiten zurückkehrt.

Im Zuge der Umgestaltungsmaßnahmen ist auch eine Vergrößerung der Verkaufsfläche geplant. Zudem stehen digitale Neuerungen an, um das Einkaufserlebnis zu verbessern und das Geschäft für die kommenden zehn Jahre fit zu machen.

Bereich zur Untervermietung

Die bisherigen Flächen von „Konrad & Fink“ sollen nach Ende Mai untervermietet werden, um zusätzlichen Raum für weitere Händler zu schaffen. Hierbei stehen rund 120 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie 50 Quadratmeter Büroräume zur Verfügung. „Wir sind auf der Suche nach geeigneten Partnern“, erklärt Groß.

