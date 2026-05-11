Umbau der Wiener Verbindungsbahn: Längere Bus-Fahrten und Sperren bis 2036 geplant

Ausbau der Wiener Verbindungsbahn startet: Sperren und Ersatzverkehr geplant

Der Ausbau der Wiener Verbindungsbahn (S80) zwischen Hütteldorf und Meidling startet. Die ÖBB haben im März mit ersten Vorbereitungsmaßnahmen begonnen, unter anderem wurde bereits der Bewuchs entlang der Strecke entfernt.

Die Hauptarbeiten für den Ausbau beginnen im September. Für die Bauarbeiten muss die Strecke monatelang gesperrt werden, der Betrieb der S80 wird im betroffenen Bereich eingestellt.

Baumaßnahmen und Zeitplan

Die Modernisierung der Verbindungsbahn soll künftig einen 15-Minuten-Takt ermöglichen. Das Projekt war ursprünglich für 2025 geplant, verzögerte sich jedoch durch Einspruchsverfahren nach Beschwerden von Umweltorganisationen und Bürgerinitiativen. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Projekt genehmigt.

ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel erklärte, der Umbau sei ohne Einschränkungen nicht zu schaffen. Durch die Verschiebung des Bauplans sei nicht mehr gewährleistet gewesen, die Arbeiten außerhalb der Maßnahmen auf der S-Bahn-Stammstrecke durchzuführen. Die Baumaßnahmen an der Verbindungsbahn und der S-Bahn-Stammstrecke finden nun gleichzeitig statt.

Während der Bautätigkeiten kann im Baubereich nur ein Gleis in Betrieb bleiben, wodurch sich die Kapazität der Verbindungsbahn reduziert. Die Strecke dient zudem als Ausweichstrecke für den Lainzer Tunnel und nimmt viele Fahrten zu den Werkstätten am Westbahnhof auf. Zuggarnituren, die bei Normalbetrieb in Wien-Floridsdorf gewartet würden, werden bei Sperre der S-Bahn-Stammstrecke am Westbahnhof serviciert, ebenso Garnituren, die südlich von Wien im Einsatz sind.

Sperren auf der Stammstrecke

Die S-Bahn-Stammstrecke wird ab 4. Juli zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt, die Sperre dauert bis 6. September. Vom 10. August bis 6. September fährt die Schnellbahn zwischen Praterstern und Norden (Jedlersdorf/Korneuburg, Gerasdorf/Wolkersdorf und Süßenbrunn) nicht.

Die Hauptsperre der Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof bzw. St. Marx und Praterstern startet am 7. September und soll voraussichtlich bis Oktober 2027 dauern.

Schienenersatzverkehr und Busangebote

Die ÖBB richten ein Ersatzangebot mit Bussen ein. Haltestellen sind in Wien-Meidling, Wien-Speising, Wien-Hietzinger Hauptstraße und Wien-Hütteldorf vorgesehen.

Mit den Sommerferien 2026 starten Ersatzbusse im Halbstundentakt zwischen Wien-Hütteldorf und Wien-Meidling. Mit Schulbeginn wird der Schienenersatzverkehr von Montag bis Freitag auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. Dieser gilt an Werktagen zwischen 5.30 Uhr und 20.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeit sowie an Wochenenden und feiertags wird die Strecke im 30-Minuten-Takt mit Bussen bedient.

Bei einer Pressekonferenz wurde betont, dass die Busse länger, aber öfter als bisher fahren.

Ausbau in drei Abschnitten bis 2036

Der Abschnitt Nord bei der Hietzinger Hauptstraße soll 2030 abgeschlossen sein. Herzstück ist die Neuerrichtung der Haltestelle Wien-Hietzinger Hauptstraße, die mit Ende 2029 in Betrieb gehen soll. Die Trasse wird dort künftig in Hochlage geführt. Diese Hochlage erstreckt sich über rund 800 Meter von den Wientalbrücken bis etwa zur Beckgasse. Durch die Hochlage können die Eisenbahnkreuzungen Auhofstraße und Hietzinger Hauptstraße aufgelassen werden.

Der mittlere Abschnitt bei Speising soll bis 2032 abgeschlossen sein. Die Haltestelle Wien-Speising wird modernisiert und Richtung Osten verlegt. In der derzeitigen Lage in einem engen Gleisbogen ist ein barrierefreier Einstieg nicht möglich. Künftig soll ein barrierefreier Einstieg in die Züge ermöglicht werden. Die Station erhält barrierefreie Zugänge vom neu gestalteten Dreiecksplatz und von der Speisinger Straße sowie einen weiteren Zugang von der Hofwiesengasse.

Der südliche Abschnitt bei der Stranzenbergbrücke soll bis 2036 abgeschlossen sein. Die neue Haltestelle Stranzenbergbrücke wird unterhalb der Brücke liegen. Sie wird über zwei barrierefreie Zugänge von der Brücke erreichbar sein und einen weiteren Zugang von einem neu zu errichtenden, barrierefreien Steg für Fußgänger und Radfahrer zwischen Klimtgasse und Kernstraße erhalten.

Unterführungen, Wege und Lärmschutz

In der Versorgungsheimstraße wird als Ersatz für wegfallende Eisenbahnkreuzungen in der Veitingergasse, Versorgungsheimstraße und Jagdschloßgasse eine Unterführung für den motorisierten Individualverkehr errichtet. In der Veitingergasse und der Jagdschloßgasse entstehen barrierefreie Unterführungen für Fußgänger mit fahrradtauglichen Liften.

Der Hildegard-Teuschl-Weg wird verbreitert und barrierefrei ausgebaut, die Unterführung in der Hofwiesengasse wird vergrößert. Im 14. Bezirk werden die Durchfahrten der Zehetnergasse, Guldengasse und Hackinger Straße verbreitert.

Entlang der Strecke der Verbindungsbahn entsteht erstmals ein umfassender Lärmschutz.

Information für Fahrgäste und Anrainer

Fahrgäste werden ab sofort über die Verkehrsmaßnahmen informiert. Anrainerinnen und Anrainer werden während der gesamten Baudauer über Postwurfsendungen informiert. Die Projektleitung steht mit den betroffenen Bezirksvorstehungen laufend im Austausch.

Für das Projekt Verbindungsbahn-Ausbau wurde eine eigene Ombudsstelle eingerichtet. Diese ist telefonisch unter der Nummer 0664/6176793 erreichbar.