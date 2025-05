Umbau: Die Fußgängerzone für das Supergrätzl wird in Favoriten realisiert

Das Supergrätzl in Favoriten betritt seine finale Phase. Bis zum Herbst soll eine Fußgängerzone rund um die Mittelschule Herzgasse entstehen.

WIEN/FAVORITEN. Im Herzen der Herzgasse wird bald ein neues Gesicht sichtbar. Das „Supergrätzl“, ein umfangreiches Fußgängerkonzept in Favoriten, befindet sich nun in der zweiten und letzten Bauphase. Bereits 44 Bäume und mehrere Grünflächen wurden im Jahr 2024 gepflanzt, um nicht nur ästhetische, sondern auch klimatische Vorteile zu schaffen, insbesondere während heißer Sommermonate.

Die geplante Fußgängerzone wird rund um die Mittelschule Herzgasse angelegt. Um den Durchgangsverkehr zu reduzieren und Fußgängern mehr Raum zu bieten, wurden Diagonalfilter in sechs Straßenzügen zwischen der Gudrun- und der Quellenstraße installiert. Dieses Konzept orientiert sich am erfolgreichen „Superblock“-Modell aus Barcelona, das darauf abzielt, urbane Lebensräume zu revitalisieren und die Lebensqualität zu erhöhen, indem der motorisierte Verkehr stark eingeschränkt wird.

Verbreiterter Schulhof

Diagonal angeordnete, rote Poller werden als Barrieren fungieren, die den Zugang zur Straße vor der Mittelschule verhindern. Dadurch soll der Schulvorplatz zu einem echten Schulhof umgestaltet werden. Nach dem Abschluss der ersten Bauphase sind nun die Bagger für die zweite Phase im Einsatz. Geplant sind die Installation von sechs Wasserspielen, Nebelpfosten und eine helle Pflasterung, die besseres Abfließen von Niederschlagswasser ermöglicht.

Visualisierung der geplanten Fußgängerzone in Favoriten.

Zusätzlich sollen im Supergrätzl 59 neue Sitzgelegenheiten entstehen, die zum Verweilen einladen. Vor dem Kindergarten in der Gudrunstraße wird der Gehsteig erweitert, und mehrere Parkplätze wurden entfernt, um mehr Raum für Straßenaktivitäten zu schaffen. Das gesamte Projekt wird von „EGKK Landschaftsarchitektur“ geplant, mit dem Ziel, die Fußgängerzone im Herbst dieses Jahres zu eröffnen.

Favoriten als Testbezirk

Das Superblock-Konzept, das von Salvador Rueda, dem Direktor der Urban Ecology Agency of Barcelona, entwickelt wurde, hat sich weltweit als erfolgreich erwiesen. Im April 2022 fand in Wien das erste „International Superblock Meeting“ statt, um über die Vorzüge und Herausforderungen dieses Modells zu diskutieren.

Die Phasen des Superblocks: Verkehrsberuhigung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Obwohl in anderen Stadtteilen bereits Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung existieren, ist Favoriten der erste Bezirk mit einem vollwertigen „Superblock“. Bezirksvorsteher Markus Franz zeigt sich optimistisch: „Man kann bereits jetzt die positiven Veränderungen im Supergrätzl spüren. Mit dem Fortschritt in der zweiten Phase geht unser Konzept in die finale Umsetzung.“

