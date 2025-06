Umbau: Drei Pavillons der Klinik Hietzing werden in Betrieb genommen

In der Klinik Hietzing werden derzeit drei Pavillons umfassend modernisiert, um einen reibungslosen Betrieb während der Bauarbeiten für den neuen Zentralbau sicherzustellen. Der Rohbau der Gebäude wurde am Montag, den 30. Juni, erfolgreich abgeschlossen. Die ersten drei Abteilungen sollen bereits 2026 eröffnet werden.

WIEN/HIETZING. Bis zum Jahr 2039 wird an dem neuen Zentralbau der Klinik Hietzing gearbeitet, und das medizinische Personal stellt sich auf die gewachsenen Anforderungen ein. In dieser Übergangszeit wird die Klinik einen kontinuierlichen Betrieb aufrechterhalten. Um auch während der Bauzeit eine zeitgemäße medizinische Versorgung anzubieten, wurde kürzlich ein bedeutender Fortschritt erreicht: Die Rohbauarbeiten der drei Pavillons, die aktuell saniert werden, sind planmäßig Ende Juni abgeschlossen worden.

Während einer Besichtigung am 30. Juni konnten Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Klinikpersonal und Medienvertreter die neue „Laborstraße“ im Pavillon 13 in Augenschein nehmen. MeinBezirk war dabei:

Im besagten Pavillon wird künftig die Zentrale Notaufnahme (ZNA) sowie das Institut für Labormedizin untergebracht sein. Ab Mitte des kommenden Jahres nimmt das Institut für Nuklearmedizin im Pavillon 14 seine Tätigkeit auf. Zudem wird im Pavillon 9 Anfang 2027 die 5. Medizinische Abteilung neu eröffnet. In die Sanierung dieser historischen Pavillons, die seit dem frühen 20. Jahrhundert bestehen, investiert die Klinik Hietzing insgesamt 77 Millionen Euro.

Breites Spektrum an Versorgung

Mit der neuen ZNA im Pavillon 13 wird die Klinik ein erweitertes Spektrum an akuten Versorgungsleistungen anbieten können. Dr. Wolfgang Huf, der Ärztliche Direktor, kündigte an, dass zwei Schockräume sowie ein Computertomograph (CT) in der neuen Abteilung zur Verfügung stehen werden. Die „Laborstraße“ wird es zudem ermöglichen, die Arbeitsabläufe in der Labormedizin effizienter zu gestalten und somit die Patientenversorgung zu optimieren.

Im Jahr 2023 wurden bereits fünf denkmalgeschützte Pavillons in Hietzing saniert, in denen Abteilungen, die zuvor in der Klinik Penzing untergebracht waren, eine neue Heimat gefunden haben. Alle Bauprojekte werden von der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH (PBG) geleitet. PBG-Geschäftsführerin Marie-Thérèse Vierke erläuterte die zentralen Aufgaben, die notwendig sind, um die historischen Gebäude funktionsfähig zu halten.

Moderne „Laborstraße“

Die Renovierungen umfassen auch Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes sowie der Erdbebensicherheit. In der automatisierten „Laborstraße“ sollen Proben künftig schneller und effizienter bearbeitet werden, was nicht nur die Ergebnisse beschleunigt, sondern auch zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beiträgt. Vierke betonte: „Die Sanierung erweist sich als ideale Interimslösung, da sie Energie und Ressourcen spart, die bei einem Neubau notwendig wären.“

Der aktuelle Stand der Bauarbeiten wurde bei einem Rundgang durch den Pavillon besichtigt. Der Schwerpunkt liegt auf der Statik und der Erdbebensicherheit, inklusive punktuellem Einbau von Stahlbetonrahmen und -decken.

Mitarbeiter haben mitgeplant

Gesundheitsstadtrat Hacker hob hervor, dass die medizinischen Expertinnen und Experten der Abteilungen aktiv in die Planungen involviert wurden. „Es ist erfreulich zu sehen, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Leidenschaft an der Planung beteiligt sind,“ betonte er. Die drei Pavillons würden bereits einen Vorgeschmack auf die Zukunft der Klinik Hietzing geben. Der Baustart für den künftigen zentralen Klinikbau ist für 2029 geplant.

Die Hietzinger Bezirksvorsteherin Johanna Sperker (ÖVP) zeigte sich erfreut über die zukünftige, modernisierte Gesundheitsversorgung im Bezirk: „Dieses Projekt gibt uns auch die Gelegenheit, die Umgebung zu optimieren und zu gestalten.“

