Umbau und Neueröffnungen: Unternehmen gestalten die Grazer Innenstadt neu

Trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten gibt es wieder aufregende Entwicklungen in der Grazer Innenstadt. Es eröffnen neue Geschäftsflächen, mutige Unternehmerinnen und Unternehmer bringen frischen Wind und kreative Ideen beleben die City. In der Aufbauphase befindet sich zudem das neue Citymanagement, dessen Ausschreibung in den letzten Zügen steckt. Der Launch des neu formierten Citymanagements wird für 2026 erwartet.

GRAZ. In den letzten Monaten wurde die Grazer Innenstadt oft kritisiert. Die herausfordernde wirtschaftliche Gesamtlage hat auch einige lokale Institutionen getroffen. Dennoch gibt es positive Entwicklungen. „Die Innenstadt ist nach wie vor schön und lebendig“, meint Markus Groß, Geschäftsführer von s’Fachl, der genug von der negativen politischen Stimmung hat. Sein Geschäft in der Herrengasse steht kurz vor der Neueröffnung. Nach umfassenden Renovierungsarbeiten sind die neuen Geschäftsflächen bereit, und ab dem 30. Mai hat s’Fachl erneut geöffnet.

Groß hat auch die ehemaligen Flächen des Geschäfts „Konrad und Fink“ übernommen. Ab Juni wird dieser Standort vorübergehend zur neuen Heimat der Innenstadt-Fielmann-Filiale, während deren Räume in der Herrengasse modernisiert werden.

Frischer Wind für die Innenstadt

In der Sporgasse sind die Fortschritte noch nicht so weit wie an anderen Orten, aber die Vorbereitungen laufen. Der beliebte Store „Minimali“ wird in den kommenden Monaten ein paar Häuser weiterziehen, bleibt aber in der Sporgasse und möchte dort langfristig etabliert werden. Gründerin Marlene Sophia Znopp hebt hervor: „Ich würde jedem raten, den Preis für die bessere Lage in Kauf zu nehmen.“ Sie hat die Vorzüge der zentralen Lage schon in früheren Geschäften erfahren.

Anfang Mai hat die „Sartoria Vienna“ in der Bürgergasse eröffnet. Das Grazer Unternehmen bietet auf etwa 70 Quadratmetern maßgeschneiderte Anzüge an. Co-Gründer Christoph Edlinger-Kerle erklärt: „Graz braucht frischen Wind, und die Leute sind offen für Neues.“ Er betont die Exklusivität der Lage, die gut zur Marke passt.

Citymanager kommt wohl erst 2026

Um solche positiven Geschichten langfristig in der Innenstadt zu fördern, bedarf es mehr als mutiger Unternehmerinnen und Unternehmer. Im April wurde daher beschlossen, das Citymanagement neu zu strukturieren. Die Ausschreibung für die Geschäftsführerposition steht kurz vor der finalen Phase. Trotz Verzögerungen, die auf unterschiedliche Ansichten bezüglich der Aufgaben des neuen Citymanagements zurückzuführen sind, betonen beide politischen Lager, dass eine schnelle Lösung angestrebt wird. Die offizielle Ausschreibung wird voraussichtlich in dieser Woche veröffentlicht, was bedeutet, dass die Aufnahme des neuen Citymanagements in das Jahr 2026 verschoben werden könnte.

