Umbenennungen in Dornbirn: Neue Namen für Straßen und Parks ehren Widerständler und Opfer des NS-Regimes

Dornbirn benennt mehrere Straßen und Parks um

Die Stadt Dornbirn ändert die Namen mehrerer Straßen und Parks. Zur Begründung verweist die Stadt auf „neue Erkenntnisse und gesellschaftliche Anforderungen“.

Mit den neuen Bezeichnungen sollen unter anderem Personen geehrt werden, die sich für Gesundheit, Familien und den Widerstand gegen den Nationalsozialismus eingesetzt haben, sowie Bezüge zur NS-Zeit neu bewertet werden.

Änderungen bei Straßen und Parks

Der bisherige „Hermann-Gmeiner-Weg“ im Bereich Knie in Dornbirn soll künftig „Kinderdorfweg“ heißen. Mit der neuen Bezeichnung soll weiterhin an den früheren Standort des SOS-Kinderdorfs erinnert werden. Hermann Gmeiner ist der Gründer des SOS-Kinderdorfs, ihm wird schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen.

Der bisherige „Hermann-Gmeiner-Park“ in Dornbirn soll in „Selma-Mitteldorf-Park“ umbenannt werden. Selma Mitteldorf war eine prägende Persönlichkeit in der Säuglings- und Tuberkulosefürsorge in Vorarlberg und engagierte sich mehrere Jahrzehnte für die gesundheitliche Versorgung von Kindern und Familien. Sie war ein Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik.

Auch die „Ludwig-Kofler-Straße“ in Dornbirn soll umbenannt werden. Die Stadt nennt als Grund die aktive Rolle Ludwig Koflers im nationalsozialistischen Regime. Künftig soll sie „Hugo-Lunardon-Straße“ heißen. Hugo Lunardon war Gendarmeriebeamter aus Dornbirn, setzte sich in den 1930er-Jahren aktiv gegen den Nationalsozialismus ein, wurde nach dem „Anschluss“ verhaftet und starb 1940 im Konzentrationslager Mauthausen. Mit der Benennung der „Hugo-Lunardon-Straße“ will die Stadt an ein Opfer des NS-Regimes erinnern.

Kernstock-Straße bleibt, Zusatztafel geplant

Eine mögliche Umbenennung der „Kernstock-Straße“ in Dornbirn stand im Raum. Die Stadt hat sich dagegen entschieden und begründet dies mit erheblichem Aufwand für die Anrainerinnen und Anrainer. Stattdessen soll eine Zusatztafel künftig über die historischen Hintergründe informieren.

Ottokar Kernstock war Dichter und Priester. Er gilt als nationalsozialistischer Dichter und ist wegen völkischer Texte und seiner Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut umstritten.

Stadt will Zeichen setzen

Die Stadt Dornbirn teilt mit, sie wolle mit den Umbenennungen der genannten Straßen und Parks ein „bewusstes Zeichen“ setzen. Die schriftliche Mitteilung stammt vom Dornbirner Stadtplanungsrat Johannes Zangerl.

Der Dornbirner Bürgermeister Markus Fäßler, Mitglied der SPÖ, erklärte in einer Aussendung der Stadt, Straßennamen seien „Teil des öffentlichen Gedächtnisses“. Es sei wichtig, Straßennamen regelmäßig zu überprüfen und sie dort anzupassen, wo sie nicht mehr zum heutigen Verständnis von Verantwortung und Erinnerungskultur passen. In Innsbruck wird die dortige „Hermann-Gmeiner-Straße“ in „Josefine-Sölder-Straße“ umbenannt.