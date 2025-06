Umfrage: Fast die Hälfte der Wiener sieht den lokalen Tourismus positiv.

In einer aktuellen Studie zur Tourismusakzeptanz führt Wien im Ranking der Bundesländer. 48 Prozent der Befragten nehmen die Auswirkungen des Tourismus auf ihren Wohnort als positiv wahr.

WIEN. Laut einer Untersuchung von Statistik Austria zeigt Wien sich als Vorreiter in der Wahrnehmung von Tourismus. Die Studie enthüllt, dass 48 Prozent der Wiener Bevölkerung die Auswirkungen des Tourismus auf ihren Lebensraum positiv einschätzen. Diese Meinungen variieren jedoch je nach Region und Jahreszeit innerhalb Österreichs. Im Durchschnitt gaben 45 Prozent der österreichischen Bürger an, dass der Tourismus ihre Wohnorte positiv beeinflusst.

Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) äußerte sich erfreut über die Ergebnisse: „Wien zeigt, wie Tourismus und Lebensqualität harmonisch zusammenfließen können. Der Wiener Weg steht für ein Miteinander zwischen Gästen und Einheimischen – für einen Tourismus, der Rücksicht nimmt, Werte schafft und zur modernen Stadtentwicklung beiträgt.“ Diese positive Sichtweise spiegelt das Engagement der Stadt wider, eine Balance zwischen Tourismus und Lebensqualität zu finden.

Qualität & Nachhaltigkeit statt Massentourismus

Im Gegensatz dazu schätzen 7,9 Prozent der Befragten die Auswirkungen des Tourismus als negativ ein. Wenn es um die Wahrnehmung der Anzahl von Touristinnen und Touristen in der Stadt geht, gaben 34,7 Prozent an, dass es für sie „passt“, während 34,6 Prozent die Menge als eher hoch empfinden. Dies deutet auf ein gewisses Maß an Akzeptanz hin, solange die Balance gewahrt bleibt.

Gemäß einer Aussendung der Stadt Wien verdeutlichen die Ergebnisse, dass die Stadt auf eine gezielte Steuerung von Tourismus, Qualität, Nachhaltigkeit und den Schutz öffentlicher Räume setzt, anstatt auf Massentourismus. Ludwig betonte: „Wir haben den Tourismus frühzeitig als Teil einer umfassenden Stadtpolitik betrachtet – eingebettet in Verkehrsplanung, Wohnraumschaffung, Kultur und Umweltschutz. Das unterscheidet Wien von vielen anderen Städten in Europa.“

Kritik von der FPÖ

Die Wiener FPÖ äußerte in einer Aussendung scharfe Kritik an Bürgermeister Ludwig. „Dass sich Bürgermeister Ludwig für den Tourismus in Wien selbst lobt, ist kaum zu überbieten. Der Tourismus ist zwar ein bedeutender Wirtschaftsmotor, doch ist dies sicher kein Verdienst der rot-pinken Stadtregierung,“ erklärte der FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp.

