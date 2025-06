Umfrage: Meinungen der Wiener zur Agenda der „neuen“ Stadtregierung

Die Stadtregierung steht fest, und am Dienstag wurde das Regierungsprogramm offiziell präsentiert. MeinBezirk hat sich umgehört, wie die Wienerinnen und Wiener zur neuen Koalition und dem Programm stehen.

WIEN. Nach der Wien-Wahl Ende April und drei langen Wochen intensiver Verhandlungen steht nun die neue Stadtregierung sowie das Regierungsprogramm fest. Wie in der vorherigen Legislaturperiode wird die SPÖ, die Wahlsiegerin, auch weiterhin eine Koalition mit den Neos bilden, die als „Aufschwungskoalition“ bekannt ist. Diese politische Partnerschaft wird als entscheidend angesehen, um den wirtschaftlichen Aufschwung der Hauptstadt voranzutreiben.

In den kommenden fünf Jahren konzentriert sich die Stadtregierung auf Arbeitsmarktpolitik, die Stärkung Wiens als Wirtschaftszentrum und die Evaluierung der Mindestsicherung. MeinBezirk berichtete:

„Können so weitermachen wie bisher“

Der 65-jährige Harald äußert sich positiv über die Fortsetzung der Koalition: „Die Regierung sollte ihre Arbeit fortsetzen, da sie bisher gute Ergebnisse erzielt hat.“ Seine Meinung spiegelt die Ansichten vieler Bürger wider, die Stabilität und Kontinuität in der Stadtregierung befürworten.

Im Gegensatz dazu steht die 49-jährige Elke, die sich eine Koalition mit den Grünen gewünscht hätte. Dennoch zeigt sie sich optimistisch gegenüber dem im Programm enthaltenen „Ringstraßenoffensive“, einem Projekt, mit dem Rad- und Fußwege künftig „entflochten“ werden sollen. Diese Verbesserung der Infrastruktur spricht viele Wienerinnen und Wiener an, insbesondere jene, die den öffentlichen Nahverkehr und alternative Verkehrsmittel fördern möchten.

„Von einem Gigazentrum halte ich nicht viel“

Ein zentrales Ziel der Regierung ist die Ansiedlung einer europäischen „AI Gigafactory“ in der Seestadt, ein Projekt, das darauf abzielt, den Wirtschaftsstandort Wien zu stärken. Diese Initiative spiegelt einen globalen Trend wider, in dem Städte versuchen, führend in der Technologie und Innovation zu sein. Die MeinBezirk-Umfrage zeigt jedoch ein gespaltenes Meinungsbild unter den Wienerinnen und Wienern bezüglich der Gigafactory.

Die 64-jährige Christa teilt diese Bedenken und „hält von der AI Gigafactory nicht viel.“ Auch Harald ist skeptisch und äußert: „Rechenzentren verbrauchen viel Strom, und ich befürchte, dass die Strompreise dadurch steigen.“ Dennoch fügt er hinzu: „Wenn es dem Wirtschaftsstandort dient, unterstütze ich es.“ Dieser Konflikt zwischen wirtschaftlichem Fortschritt und Umweltbelangen ist ein zentrales Thema in der aktuellen politischen Diskussion.



