Umfrage zur Fahrradstraße Laimburggasse: Fast die Hälfte der Unternehmer spricht sich dagegen aus

Die Grazer Verkehrsreferentin Judith Schwentner plant, mit Hilfe einer Anrainer-Umfrage eine Fahrradstraße in der Laimburggasse einzurichten. Diese Idee begegnete sowohl Zustimmung als auch entschiedener Ablehnung aus der Bevölkerung.

GRAZ. Zahlreiche Beschwerden kamen von der Ärzteschaft, der Apothekerkammer sowie von Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich gegen den Plan aussprachen. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde versucht, die Meinungen der ansässigen Bevölkerung zu erfassen. Die vorläufige Erkenntnis: Die Anrainer möchten vor allem ihre Ruhe. Von 1.100 versandten Fragebögen blieben über 770 ungenutzt.

Unterschiedliche Ergebnisinterpretationen

Für Schwentner scheinen die Umfrageergebnisse eindeutig. Sie berichtet, dass 69 Prozent der Anrainer sich für die Fahrradstraße ausgesprochen haben, während 27 Prozent, obwohl sie sich für eine Verkehrsberuhigung aussprachen, gegen die spezifische Umsetzung in Form einer „Fahrradstraße“ waren. Diese Interpretation steht jedoch im Widerspruch zu den etwas differenzierteren Ergebnissen, die auf der Website der Stadt Graz veröffentlicht wurden.

Den Ergebnissen zufolge sind zwar knapp 50 Prozent der befragten Unternehmen für die Fahrradstraße. Allerdings bewerten 43 Prozent der Betriebe das Vorhaben als wenig oder gar nicht positiv. Zudem war im Fragebogen kein direktes Ablehnen der Fahrradstraße möglich – man konnte lediglich für die Fahrradstraße oder für eine Verkehrsberuhigung ohne die spezifische Fahrradstraße abstimmen.

Fußgänger fühlen sich jetzt sicher

Eine interessante Facette der Umfrage ist die Zufriedenheit der Fußgänger: Rund 90 Prozent der befragten Fußgängerinnen und Fußgänger fühlen sich in der aktuellen Situation sicher. Ein höherer Radverkehr könnte dieses subjektive Sicherheitsgefühl jedoch verringern. Ungeachtet dieser Bedenken kündigte Schwentner an, dass die Planung für die Fahrradstraße auf Basis der Umfrageergebnisse beginnen werde.

