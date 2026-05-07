Umgestaltung in Wien-Josefstadt: Josef-Matthias-Hauer-Platz wendet sich dem Grün zu

Josef-Matthias-Hauer-Platz in Wien-Josefstadt wird umfassend umgestaltet

Der Josef-Matthias-Hauer-Platz in der Josefstadt wird neu gestaltet. Die Bezirksvertretung hat die Umgestaltung beschlossen, nachdem das Projekt im Bezirk über rund 15 Jahre intensiv diskutiert worden war.

Der Baustart ist für September vorgesehen, die Bauarbeiten sollen voraussichtlich ein Jahr dauern. Für den Platz ist eine Neugestaltung mit erweitertem Grünanteil und einer neuen Verkehrsführung geplant.

Mehr Grün und neue Nutzungsmöglichkeiten

Im Zuge der Umgestaltung sollen die Grünflächen am Josef-Matthias-Hauer-Platz auf 560 Quadratmeter erweitert werden. Der Plan sieht außerdem 22 neue Bäume und Hochsträucher vor. Künftig soll auf dem Platz Raum für Straßenkonzerte und Bauernmärkte bestehen.

Im Artikel wird der geplante Platz als „Dorfplatz“ bezeichnet. Die Straßenbahnlinien 5 und 12 werden auch nach der Umgestaltung weiterhin über den Josef-Matthias-Hauer-Platz geführt.

Verkehrsberuhigung und Barrierefreiheit

Durch die Verlegung der Straßenbahnhaltestellen soll das Areal verkehrsberuhigt werden. Die neue Lage der Haltestellen soll zudem barrierefreies Ein- und Aussteigen ermöglichen.

Befragung und politische Reaktionen

Im Jahr 2025 fand eine bezirksweite Befragung zur möglichen Umgestaltung des Platzes statt. Dabei gaben laut Darstellung 75 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, sich mehr Bäume und Begrünung zu wünschen.

Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne) wird im Zusammenhang mit der geplanten Neugestaltung genannt. Die veranschlagten Kosten von 2,6 Millionen Euro werden von den Bezirks-Neos kritisch bewertet. Sie geben an, diese Summe würde den Bezirk auf Jahre hinaus an seine finanziellen Grenzen bringen und befürchten, dass dadurch Projekte wie die Sanierung des Kindergartens gefährdet werden könnten. Zugleich betonen sie, grundsätzlich nicht gegen die Umgestaltung zu sein.

Die ÖVP8 kritisiert die vorgesehene Totalsperre des Josef-Matthias-Hauer-Platzes für den motorisierten Individualverkehr. Parteiobmann Adam Christian äußert die Befürchtung, dass Verkehr in Nebenstraßen verlagert werden und neue Staupunkte entstehen könnten.