Umzug der Kulturstätte: Tibezentrum verlässt Hüttenberg und eröffnet neu in Oberzeiring

Tibezentrum verlegt Standort von Hüttenberg in die Steiermark

Das Tibezentrum wird seinen Standort von Hüttenberg im Ortsteil Knappenberg in die Steiermark verlegen. Als neuer Standort ist Oberzeiring vorgesehen.

Als Gründe für die Verlegung werden wirtschaftliche Herausforderungen nach der Covid-Pandemie, die Schließung des JUFA-Hotels in Knappenberg sowie das Ende der Landesförderung genannt.

Hintergrund zum Tibezentrum in Knappenberg

Vor rund 20 Jahren legte der Dalai Lama den Grundstein für das Tibezentrum in Knappenberg. Das Zentrum bot dort Seminare zu tibetischer Philosophie und Traditionsmedizin an. Zeitgleich mit dem Tibezentrum wurde in Knappenberg ein Hotel errichtet, zwei Drittel des Millionenprojekts Tibezentrum und Hotel wurden vom Land Kärnten gefördert.

Leiter des Tibezentrums ist der Mönch Geshe Tendar. Er begründet die Verlegung schriftlich mit der schwieriger gewordenen Lage nach der Covid-Pandemie und der Schließung des JUFA-Hotels. Nach Angaben des Tibezentrums hat die Einrichtung Verluste geschrieben und Miete für das Gebäude zahlen müssen, das zum Hotel gehört. Zudem seien die Förderungen des Landes Kärnten im Lauf der Zeit weniger geworden, der Fördervertrag sei im Jahr 2026 ausgelaufen. In Oberzeiring gebe es nun ein neues Haus und neue Möglichkeiten.

Position des Landes Kärnten

Die zuständige Abteilungsleiterin des Landes Kärnten ist Gerhild Hubmann. Sie erklärte, es habe Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern des Tibezentrums gegeben. Dem Land liege jedoch kein schriftlicher Antrag des Tibezentrums für eine neue Förderung vor. Nach Angaben des Landes hat das Tibezentrum keine weiteren Förderungen beantragt.

Auswirkungen auf Hotel und Musikzentrum in Knappenberg

Das frühere JUFA-Hotel in Knappenberg war drei Jahre lang geschlossen und wurde von neuen Betreibern wieder geöffnet. Das Hotel will künftig die bisherigen Räume des Tibezentrums für Seminare nutzen.

Unklar ist die weitere Entwicklung beim Musikzentrum in Knappenberg. Zwischen der Gemeinde Hüttenberg und dem Land Kärnten gibt es wegen der Kosten des Musikzentrums ein Tauziehen. Laut Land Kärnten wird die Nutzungsvereinbarung für das Musikzentrum bis Ende 2026 verlängert, die Gemeinde muss dafür bis dahin keine klassische Pacht zahlen. Es handle sich um eine temporäre Lösung, eigentlich müsste ein wirtschaftlich vertretbarer Pachtzins verrechnet werden.

Die Musikinstrumente im Musikzentrum stehen im Eigentum des Landes Kärnten. Sie werden von der CMA nach Knappenberg transportiert, wenn Veranstaltungen stattfinden; die Gemeinde kommt laut Angaben für die Transportkosten auf. Das Land Kärnten beobachtet, wie sich das Jahr 2026 auch im Hinblick auf die neuen Eigentümer des Hotels in Knappenberg entwickelt.

Geplante Stellungnahme in Hüttenberg

Der Bürgermeister von Hüttenberg, Josef Ofner (FPÖ), will am Mittwoch gemeinsam mit Geshe Tendar in einer Pressekonferenz zur Situation Stellung nehmen.