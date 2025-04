Unachtsames Feuerlegen verursachte Wiesenbrand

Brandgeschehen in Kössen: Jugendliche für Wiesenbrand verantwortlich

KÖSSEN. Am Abend des 4. April 2023, gegen 20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Erpfendorf zu einem ernsthaften Brandereignis im Bereich Staffenbrücke in Kössen gerufen. Die Feuerwehr Kössen war schnell vor Ort, um ein Feuer zu bekämpfen, das sich auf einer Wiese im Bereich des Achendamms ausgebreitet hatte.

Die Flammen waren durch das Anzünden von „Grasbüscheln“ durch eine Gruppe von Jugendlichen entstanden, wie eine aufmerksame Zeugin berichtete. Sie beobachtete die Jugendlichen, die anscheinend mit Feuer spielten, was schließlich zu dem unkontrollierten Wiesenbrand führte. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand rechtzeitig gelöscht werden, bevor er größere Schäden anrichten konnte.

Solche Vorfälle sind leider keine Seltenheit und werfen ein Licht auf die Problematik von verantwortungslosem Verhalten in der Natur. In den letzten Jahren sind zahlreiche ähnliche Brände ausgebrochen, die häufig auf Fahrlässigkeit oder mutwillige Brandstiftung zurückzuführen sind. Die Gefahren von Feuer im Freien sind nicht zu unterschätzen, insbesondere in trockenen Klimazonen, wo selbst kleine Funken verheerende Wald- und Wiesenbrände verursachen können.

Die örtlichen Behörden appellieren an die Öffentlichkeit, insbesondere an Jugendliche, verantwortungsbewusst mit Feuer und Natur umzugehen. „Es ist wichtig, sich der potenziellen Gefahren bewusst zu sein, die von Feuer ausgehen“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Kössen. „Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit kann zu großen Schäden führen.“

In diesem speziellen Fall wurde die Polizei informierte und ein Ermittlungsverfahren gegen die Jugendlichen eingeleitet. Die Ermittlungen zielen darauf ab, die genauen Umstände des Vorfalls zu klären und geeignete Maßnahmen zu treffen, um zukünftige Brandstiftungen zu verhindern und die Sicherheit in der Region zu erhöhen.

Wir möchten alle Bürger erinnern, dass es wichtig ist, sich an alle Feuerverbote und Sicherheitshinweise zu halten, um unsere Umwelt zu schützen und Brände zu verhindern.





