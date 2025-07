Und Zack! …: Sarah Jessica Parker in einem Kleid von Lena Hoschek

Eine herausragende Neuigkeit für die Grazer Designerin Lena Hoschek: Ihr unglaubliches Kleid aus der aktuellen Kollektion wird von der Stilikone Sarah Jessica Parker in der Neuauflage von „Sex and the City“ getragen. GRAZ/WIEN. Nach einer herausfordernden Phase, in der Lena Hoschek Insolvenz anmelden musste, gibt es nun wieder Grund zur Freude. Ihr kreatives Talent hat sich erneut bewährt: Sarah Jessica Parker trägt in der dritten Staffel der Serie „And Just Like That …“ das exquisite Giuseppina Kleid von Hoschek. Dies ist ein weiterer Meilenstein für die Grazer Designerin, der sie den Sprung nach Hollywood gelungen ist. Siehe auch Interview: Schiedsrichter Harkam über "Pfeifen als Lebensphilosophie" Grazer Designerin weltweit anerkannt

„Mit seiner femininen Silhouette und dem satten Smaragdgrün passt das Kleid perfekt zur stilprägenden Serienfigur und zeigt einmal mehr, dass echter Stil keine Grenzen kennt", so eine Aussage aus dem Haus Lena Hoschek. Das Kleid ist aktuell in mehreren Farben erhältlich und kann in den Geschäften in Graz und Wien sowie im Onlineshop erworben werden. Dieses Jahr feiert Lena Hoschek ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Mit ihren einzigartigen Designs hat sie sich sowohl national als auch international einen Namen gemacht. Besonders bekannt ist ihr „signature piece", der Bänderrock, der mittlerweile in vielen Farben und Variationen erhältlich ist. Neben ihrer Modekollektion bringt sie jährlich auch eine Trachtenlinie heraus, deren Dirndl sehr beliebt sind. Der Erfolg ihrer Mode zeigt sich auch in prominenten Unterstützungen, wie von Königin Maxima der Niederlande und Burlesque-Ikone Dita von Teese, die ebenfalls Hoscheks Kreationen tragen. Weitere Informationen und Fotos des Kleides finden Sie hier.

