Unerwartete Gewichtszunahme nach Beendigung von Diät-Medikamenten: So vermeiden Sie den Jo-Jo-Effekt!

Nach dem Ende einer Therapie zeigt sich laut Forschern ab der achten Woche eine signifikante Gewichtszunahme, die über einen Zeitraum von mehreren Wochen anhält. Die Ausprägung dieser Zunahme variiert je nach Medikament und individuellen Lebensstiländerungen, dennoch ist ein klarer Trend zur Gewichtszunahme nach der Beendigung der Medikation zu erkennen.

Stephan Martin, Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums in Düsseldorf, bekräftigt, dass diese Beobachtungen bereits durch frühere Studien unterstützt werden. ”Einige Hersteller haben dies sogar durch randomisierte Studien belegt”, so Martin. In diesen Studien erhielten Probanden über einen Zeitraum von zehn Wochen die aktiven Wirkstoffe, gefolgt von einer Phase, in der ein Teil der Teilnehmer nur ein Placebo erhielt. „Diese Gruppe hat dann kontinuierlich wieder zugenommen”, erklärt Martin.

Ein bemerkenswerter Aspekt ist eine Untersuchung, die aufzeigt, dass Menschen, die eine 36-wöchige Behandlung mit dem Arzneistoff Tirzepatid (einem GLP-1-Rezeptor-Agonisten) abgeschlossen hatten, ein Jahr später, nach der Umstellung auf ein Placebo, rund die Hälfte des zuvor verlorenen Gewichts zurückgewann.

Metaanalyse und Ergebnisse

Die jetzige Metaanalyse umfasst die Ergebnisse von elf unabhängigen Studien weltweit. Darin wurden folgende Arzneistoffe untersucht:

Orlistat

Naltrexon/Bupropion

Phentermin/Topiramat

GLP-1-Rezeptor-Agonisten (z.B. Wegovy, Ozempic)

Die insgesamt ausgewerteten Daten stammen von 1.574 Personen in Behandlungsgruppen und 893 in Kontrollgruppen.

GLP-1-Rezeptor-Agonisten sind Medikamente, die häufig zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und in bestimmten Fällen von Übergewicht eingesetzt werden. Diese Medikamente, die regelmäßig injiziert werden müssen, verlängern die Verweildauer der Nahrung im Verdauungstrakt und unterstützen somit ein erhöhtes Sättigungsgefühl. Zu den Nebenwirkungen zählen Magen-Darm-Beschwerden.

Gewichtszunahme nach Therapie

Ein auffälliges Muster in der Untersuchung war, dass Patienten, die zu Beginn ihrer Therapie einen großen Gewichtsverlust erlebten, später tendenziell stärker wieder zunahmen, selbst wenn sie an Programmen zur Verhaltensänderung (z.B. Ess- und Bewegungsverhalten) teilnahmen. Anja Hilbert, Professorin für Verhaltensmedizin am Universitätsklinikum Leipzig, erklärt: „Das ist nicht überraschend. Ähnliches erlebt man auch bei stark kalorienreduzierten Diäten.” Sie stellt jedoch fest, dass für diesen speziellen Aspekt der Studie nur wenige Teilnehmer zur Verfügung standen.

„Die Ergebnisse legen nahe, dass zur Gewichtsstabilisierung eine langfristige, möglicherweise sogar lebenslange Einnahme erforderlich sein könnte“, schlussfolgert Hilbert. Martin unterstreicht: „Es ist eine Dauertherapie.“ Er warnt davor, dass viele glauben, die Therapie alleine könnte für bleibenden Erfolg sorgen. „Man braucht diese Therapie permanent.“

Kosten und Zugänglichkeit

In den USA zeigen Studien, dass zwei Drittel der Menschen, die gegen Adipositas behandelt werden, meist Selbstzahler, innerhalb eines Jahres die Therapie abbrechen. Martin vermutet, dass die Ursachen vielfältig sind: „Das kann an steigenden Kosten liegen oder daran, dass die Patienten denken, sie hätten genug Gewicht verloren.“

In Deutschland stellt auch die finanzielle Belastung ein relevantes Thema dar: „Die Behandlung mit GLP-1-RA kostet mehrere Hundert Euro pro Monat, während etwa 23 Prozent der Bevölkerung von Adipositas betroffen sind“, erklärt Hilbert. Eine flächendeckende, dauerhafte Versorgung aller Betroffenen könnte finanziell kaum tragbar sein. Zu den bekanntesten Herstellern von Abnehm-Medikamenten gehören der US-Konzern Eli Lilly und das dänische Unternehmen Novo Nordisk.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Gewichtsregulation nach einer Therapie durch zahlreiche Faktoren beeinflusst wird, und die Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts eine ständige medizinische Begleitung erfordert. Die finanziellen und sozialen Implikationen dieser Therapieansätze sind ebenfalls erheblich und bedürfen weiterer Diskussion und Forschung.