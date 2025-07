Unerwartete Sensation: Anisimova Stürzt Swiatek im Wimbledon-Finale!

„Das fühlt sich nicht echt an, Aryna ist so eine harte Gegnerin. Ich bin da draußen gestorben, sie ist eine Inspiration für mich“, sagte Anisimova auf dem Platz. „Dass ich jetzt im Finale von Wimbledon stehe, ist so speziell.“ Anisimova zeigte beeindruckende Nerven, nachdem sie den ersten Satz aufgrund eines Doppelfehlers abgegeben hatte, kämpfte sie sich zurück und erkämpfte sich schließlich den zweiten Satz. Im entscheidenden dritten Satz führte sie bereits mit 5:3, benötigte jedoch vier Matchbälle, um den Sieg zu sichern. Sabalenka war nach der Niederlage sichtlich frustriert. „Verlieren nervt“, äußerte sie in der Pressekonferenz. „Du fühlst dich immer, als würdest du sterben wollen.“

Anisimova hat in der Vergangenheit mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Besonders der frühe Tod ihres Vaters und Trainers, der im Alter von nur 52 Jahren verstarb, prägte ihr Leben. Darüber hinaus musste sie aufgrund eines Burnouts im Jahr 2023 eine achtmonatige Auszeit nehmen. In dieser Zeit konnte sie viel Energie zurückgewinnen und ihr Selbstvertrauen wieder aufbauen. Vor einem Jahr musste sie noch in der Qualifikation gegen andere Spielerinnen antreten und verließ das Turnier ohne Sieg.

„Wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt, zumindest nicht so schnell“, sagte Anisimova, die von ihrer Familie, einschließlich ihrer Schwester und ihrem bald vierjährigen Neffen Jackson, während des Turniers unterstützt wurde. Ihr Erfolg im Finale ist bedeutend: Unabhängig vom Ausgang wird sie erstmals in die Top Ten der WTA-Rangliste einziehen. Aktuell wird sie mindestens auf Platz sieben eingestuft. Sollten sie den Titel im Finale gewinnen, wird sie als Nummer fünf geführt. Ihr bestes Ergebnis bei einem Grand Slam bisher war das Erreichen des Halbfinales bei den French Open 2019.

In der anderen Halbfinalpartie spielte Swiatek nahezu perfekt. Die ehemaligen Nummer eins der Welt ließ der Schweizerin Belinda Bencic keine Chance. Die einzigen beiden Breakchancen, die Bencic hatte, wurden von Swiatek erfolgreich abgewehrt. Nach lediglich 70 Minuten stand das klare Ergebnis fest. Swiatek erklärte, wie sie ihren Aufschlag optimiert hat: „Ich habe meine Bewegungsabläufe verbessert und schlage sehr gut auf.“ Trotz ihrer starken Form hatte sie nicht mit dem Erreichen des Finals gerechnet und betonte: „Ich bin stolz, dass ich mich selbst immer noch überraschen kann.“

Swiatek steht nun zum ersten Mal in ihrer Karriere im Wimbledon-Endspiel, wo ihr der sechste Grand-Slam-Titel winkt, nachdem sie bereits viermal bei den French Open und einmal bei den US Open triumphierte. Bencic, die 15 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella in Wimbledon antrat, kam im Halbfinale jedoch nie wirklich ins Spiel. Für die 28-Jährige war es im fünften Duell mit der vier Jahre jüngeren Swiatek die vierte Niederlage.

Während des Spiels gab es wegen der extremen Temperaturen von über 30 Grad auf dem Centre Court mehrere Unterbrechungen, da einige Zuschauer gesundheitliche Probleme hatten. Sabalenka eilte sogar im ersten Satz zur Kühltruhe und reichte Wasser sowie ein Kühlpack auf die Tribüne.

Zusammenfassung

Anisimova und Swiatek haben beeindruckende Leistungen gezeigt und stehen nun vor einer entscheidenden Herausforderung im Wimbledon-Finale. Beide Spielerinnen haben nicht nur sportliche Erfolge errungen, sondern auch persönliche Hürden überwunden. Es bleibt spannend zu sehen, wen der Titel in diesem prestigeträchtigen Turnier krönen wird.