Unfälle: Motorradfahrer kollidieren mit PKW und verlieren die Kontrolle

Am 18. Juli 2025 kam es in der Region Tirol zu mehreren bedauerlichen Motorradunfällen, die nicht nur erhebliche Verletzungen zur Folge hatten, sondern auch die Aufmerksamkeit auf die Sicherheitslage auf den Straßen lenkten.

BREITENBACH. Gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der Gemeindestraße zwischen Breitenbach und Oberberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger deutscher Motorradfahrer kollidierte in einem Engstellenbereich frontal mit einem Pkw, der von einer 35-jährigen Österreicherin gesteuert wurde. Diese war mit ihren drei Kindern unterwegs, die alle glücklicherweise unverletzt blieben. Der Motorradfahrer stürzte bei der Kollision und zog sich schwere Fußverletzungen zu. Er erhielt sofortige medizinische Erstversorgung und wurde danach ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Solche Unfälle in engen Straßenabschnitten verdeutlichen die Wichtigkeit von Sicherheitsvorkehrungen und ausreichend Platz für alle Verkehrsteilnehmer.

Frontalkollision in Prutz

PRUTZ. Nur 20 Minuten später, gegen 14:20 Uhr, kam es auf der Reschen Straße (B180) bei Prutz zu einem weiteren schwerwiegenden Unfall. Ein 68-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Motorrad, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden Pkw einem 36-jährigen Deutschen, der mit seiner Familie unterwegs war, frontal zusammenstieß. Beide Fahrer wurden an Ort und Stelle behandelt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Zams gebracht. Glücklicherweise blieben die Beifahrerin und die beiden Kinder im Pkw unverletzt.

Kontrolle verloren in Hainzenberg

HAINZENBERG. Bereits am selben Tag, gegen 13:00 Uhr, verlor ein Motorradlenker auf der B165 in Hainzenberg die Kontrolle über sein Bike, als er aufgrund von Schotter auf der Fahrbahn in einer Kurve stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, was die Gefahren auf der Straße erneut in den Fokus rückt.

