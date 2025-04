Unfall: Führerschein nach Alkohol am Steuer entzogen

Redaktion Astrid Moder

3 Bilder Verkehrsunfall in Graz – Person verletzt, Führerschein entzogen Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im ungeregelten Kreuzungsbereich der Reiherstadlgasse zur Fasangartengasse in Graz. Ein 66-jähriger Fahrer übersah offensichtlich einen von rechts kommenden 57-jährigen Pkw-Lenker, was zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte. Der 57-Jährige erlitt durch den Airbag leichte Verletzungen, lehnte jedoch den Einsatz des Rettungsdienstes ab. Ein durchgeführter Alkotest beim unfallverursachenden Fahrer ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Infolgedessen wurde ihm der Führerschein abgenommen, und es wird eine Anzeige gegen ihn erstattet. Siehe auch Dreierkoalition: Der entscheidende Klausur-Tag – Was steht auf der Agenda? Weitere relevante Artikel: – Schwerer Unfall mit Tretroller in Lebring – 19-jähriger Drogendealer in Graz gestellt – Drogenlenker und Fahrerflucht am Dienstag

