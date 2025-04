Unfall in Graz: Fahrradfahrer verletzt bei Kollision

Redaktion Marion Zelzer



3 Bilder Schwerer Verkehrsunfall in Graz, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Am Donnerstag, dem 3. April 2025, ereignete sich in Graz, genauer gesagt im Bezirk Lend, ein

schwerer Verkehrsunfall zwischen einem elektrisch betriebenen Klein-Lkw und einem Fahrradfahrer. Der 40-jährige Fahrer des Klein-Lkw war gegen 10:30 Uhr auf der Kosakengasse in westlicher Richtung unterwegs, als er an der Kreuzung zur Mariahilferstraße weiterfahren wollte. Zur gleichen Zeit fuhr der 19-jährige Radfahrer auf der Mariahilferstraße und wollte ebenfalls geradeaus weiterfahren. In der Folge kam es zur Kollision, die zum Sturz des Radfahrers führte.

Schwere Verletzungen Nach dem Aufprall zog sich der Radfahrer erhebliche Gesichtsverletzungen zu und wurde umgehend

ins LKH Graz eingeliefert, wo er behandelt wurde. Berichten zufolge trug der Radfahrer während des

Unfalls keinen Helm, was in solchen Situationen den Verletzungsgrad oft erheblich steigern kann.

