Unfall in Gries: 30-jähriger Fußgänger von Taxi angefahren und verletzt

Verkehrsunfall in Gries 30-jähriger Fußgänger von Taxi erfasst und schwer verletzt Redaktion Sarah Konrad In der Nacht auf Dienstag, den 24. Juni 2025, kam es im Grazer Bezirk Gries zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Fußgänger wurde von einem Taxi erfasst. Der Vorfall ereignete sich gegen 1:50 Uhr in der Rösselmühlgasse, als ein 30-jähriger Taxifahrer die Straße in Richtung Stadtzentrum befuhr. Laut seinen Aussagen trat ein 32-jähriger Fußgänger plötzlich zwischen zwei parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn, was eine Notbremsung des Taxis erforderte. Trotz der sofort eingeleiteten Bremsung konnte der Fahrer den Aufprall nicht mehr verhindern. Siehe auch Shooting in Graz: Police Confirm Multiple Fatalities, Including the Shooter Fußgänger erleidet schwerwiegende Verletzungen Der Fußgänger, der aus dem Bezirk Leibnitz stammt, wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Notarzt-Teams des Roten Kreuzes brachten ihn umgehend ins Landeskrankenhaus Graz zur weiteren medizinischen Behandlung. Ein Alkomattest des Taxifahrers fiel negativ aus. Zum genauen Unfallhergang konnten bislang keine weiteren Informationen vom verletzten Fußgänger eingeholt werden, da er noch in der medizinischen Versorgung war. Zusätzliche Informationen: In Graz werden weiterhin Sicherheitsmaßnahmen zur Verbesserung der Fußgängerüberwege untersucht, insbesondere in stark frequentierten Bereichen. Die Stadtverwaltung plant, in den kommenden Monaten neue Zebrastreifen zu installieren und die Sichtbarkeit der vorhandenen zu erhöhen. Siehe auch Endstation LKH: Motorradfahrer liefern Polizei Verfolgungsjagd in der Elisabethstraße



0



This rewrite includes contextual information that adheres to the original incident while enhancing comprehension and detail, especially around pedestrian safety and urban planning measures relevant to the incident.







Source link