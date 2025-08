Unfall in Gries: BMW-Fahrer flüchtet vom Unfallort, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein 60-jähriger BMW-Fahrer soll am Dienstag in Graz-Gries einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem sich ein 31-jähriger Vespa-Lenker leicht verletzte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

GRAZ. Am Dienstagmorgen, gegen 7:45 Uhr, kam es auf der Karlauerstraße in Graz-Gries zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Mann fuhr mit seiner Vespa in Richtung Süden und näherte sich der Kreuzung am Karlauplatz. An dieser Stelle war eine Kolonne von Fahrzeugen in der Linksabbiegespur aufgrund einer roten Ampel gestoppt. Der Vespa-Fahrer nutzte die Gelegenheit, um rechts an den Fahrzeugen vorbeizufahren und sich vor dem ersten Auto in die Linksabbiegespur einzuordnen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet.

Tatverdächtiger beging Fahrerflucht

Als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte ein silberner BMW X1 mit Grazer Kennzeichen abrupt und soll gefährlich knapp am Vespa-Fahrer vorbeigefahren sein. Obwohl das Fahrzeug den Zweiradfahrer nicht berührte, musste der 31-Jährige ausweichen und stürzte, wobei er sich leicht verletzte. Dieser Vorfall ist nicht nur besorgniserregend, sondern verdeutlicht auch die Gefahren, die im Straßenverkehr auftreten können.

Der männliche Fahrer des BMW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten. Dies hat die Polizei zu einem Zeugenaufruf veranlasst. Der Tatverdächtige wird als grau melierter Mann im Alter von etwa 60 Jahren beschrieben. Das Auto war ein silberner BMW X1 mit Grazer Kennzeichen. Die Polizei bittet um Meldungen von Personen, die Informationen zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers haben. Hinweise können an die Verkehrsinspektion 1 des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133/65-4110 gegeben werden.



