Ungekannter Wechseltrieb: Österreicher setzen mit Rekordzahl an Energielieferanten-Wechseln neues Zeichen

Rekordzahl an Energieanbieterwechseln im ersten Quartal 2026

In Österreich haben im ersten Quartal 2026 so viele Kundinnen und Kunden wie nie zuvor ihren Energielieferanten gewechselt. Laut E-Control entschieden sich über 137.000 Strom- und Gaskunden für einen neuen Anbieter.

Besonders aktiv zeigten sich dabei die Haushalte in Oberösterreich. Im Bundesländervergleich liegt das Bundesland sowohl bei Strom- als auch bei Gaskunden mit Anbieterwechseln an zweiter Stelle.

In Oberösterreich wechselten in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 laut E-Control über 20.500 Haushalte ihren Stromanbieter. Das entspricht etwa zwei Prozent aller Stromkunden in diesem Bundesland. Zusätzlich haben dort 3.400 Haushalte ihren Gasanbieter gewechselt.

Bei den Stromkunden kommt es in Niederösterreich am häufigsten zu Anbieterwechseln. Am seltensten wechseln Stromkunden ihren Anbieter in Tirol. Dort haben im laufenden Jahr 0,5 Prozent der Stromkunden einen neuen Anbieter gewählt.

Österreichweit summierten sich die Wechsel von Strom- und Gaskunden im ersten Quartal 2026 auf über 137.000 Vorgänge. Nach Angaben der E-Control ist dies ein bisher unerreichter Höchststand.