Ungeklärte Einheiten und mögliche Kickbacks: Neue Enthüllungen im Fall Klagenfurt Wohnen

Neue Details zu Ermittlungen rund um „Klagenfurt Wohnen“

Der städtische Eigenbetrieb „Klagenfurt Wohnen“ ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Betrugsfall bei dem Wohnungsanbieter wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Die Ermittlungen gliedern sich in mehrere Ermittlungskomplexe, die unter anderem frühere Vorgänge unter der Vorgängergeschäftsführung betreffen. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Seit Anfang 2025 wurden wegen dubioser Vorgänge unter der Vorgängergeschäftsführung mehrere Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Im Zuge der Ermittlungen kam es laut dem Rechtsanwalt von „Klagenfurt Wohnen“, Michael Sommer, an mehreren Orten zu Hausdurchsuchungen. Diese fanden etwa eine Woche vor dem 19. Mai 2026 statt.

Sommer zufolge gibt es in der Causa mittlerweile mehr als 20 Beschuldigte, darunter auch Unternehmen und ehemalige Mitarbeiter. Ein Ermittlungskomplex betrifft Rechnungen, die freigezeichnet und überwiesen worden sein sollen, obwohl es zu diesen Rechnungen nachweislich keine Leistung gegeben haben soll. In diesem Zusammenhang wurden Hausdurchsuchungen und Kontoöffnungen durchgeführt.

Laut Sommer wurden Kontoöffnungen bewilligt und durchgeführt. Davon betroffen waren fünf Personen beziehungsweise Unternehmen aus dem Bereich der Professionisten sowie zwei ehemalige Mitarbeiter von „Klagenfurt Wohnen“. Auf Basis bisheriger Ermittlungsergebnisse habe die Staatsanwaltschaft nach Darstellung Sommers Rückschlüsse auf allfällige Kickback-Systeme gezogen.

Ein weiterer Ermittlungskomplex betrifft Erneuerungen und Sanierungen. Sommer gibt an, dass zahlreiche Bäder saniert wurden, die alle gleich groß seien und in gleichem Ausmaß erneuert worden seien. Für diese Badsanierungen seien hohe Rechnungen gestellt worden, während der tatsächliche Aufwand nach seiner Darstellung deutlich geringer gewesen sei.

Darüber hinaus betrifft ein weiterer Ermittlungskomplex laut dem Rechtsanwalt von „Klagenfurt Wohnen“ Sanierungen in Objekten, die bereits für den Abriss freigegeben waren. Diese Sanierungen bezeichnet er als „vollkommen sinnlos“.

Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft, erklärte gegenüber dem ORF, dass die Datenauswertung des sichergestellten Materials voraussichtlich noch längere Zeit dauern werde. Die Ermittlungen in der Causa „Klagenfurt Wohnen“ dauern an.