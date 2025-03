Ungeklärte Ursache: Feuer in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Brand hinter dem Arravane in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unbekannt.

GRAZ. Am Montag, gegen 15 Uhr, wurde ein Brand im Gebüsch hinter dem Merkur-Gebäude, wo sich auch das beliebte Restaurant Arravane befindet, gemeldet. Anwohner berichteten von einem intensiven verbrannten Geruch in der Umgebung, der auf die Flammen aufmerksam machte. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Brand zu löschen, der Teile des Gebüsches, voraussichtlich Schilf, niederbrannte. Trotz der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte konnte eine erhebliche Rauchentwicklung nicht verhindert werden, die in der Nachbarschaft wahrgenommen wurde.

