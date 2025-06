Unglaubliche Reaktionen: Wiens Politik zum Amoklauf in Graz

In einer Schule in Graz kam es am Dienstagmorgen zu einem tragischen Amoklauf. Mehrere Schüler sowie ein Erwachsener sind tot, darunter auch der mutmaßliche Täter. Die Reaktionen aus der Wiener Politik folgten umgehend, und viele äußerten ihr Beileid.

WIEN. Am Dienstagmorgen ereignete sich ein schrecklicher Amoklauf in Graz, der mehrere Todesopfer und Schwerverletzte forderte. Der mutmaßliche Täter gehört ebenfalls zu den Toten. Die Polizei hat die Lage mittlerweile gesichert und geht von keiner weiteren Gefahr aus – weitere Details folgen unten.

Erste Politiker aus Wien bezeichneten die Geschehnisse als „nationale Tragödie“, wie es Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) formulierte. Solche Vorfälle sind in Österreich äußerst selten, was das Ausmaß der Trauer und Bestürzung weiter verstärkt.

„Fassungslos über die tragischen Ereignisse“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) drückte sein „tiefstes Mitgefühl“ für die Opfer und deren Familien aus. „Die Nachrichten aus Graz erschüttern mich zutiefst“, erklärte der Stadtchef. Laut Ludwig müssen wir in Momenten wie diesen als Gesellschaft zusammenstehen und dürfen Hass und Gewalt niemals die Oberhand gewinnen. „Unsere Antwort darauf muss ein umso stärkeres Bekenntnis zu Zusammenhalt und Respekt sein“, so Ludwig weiter.

Die Nachrichten aus #Graz erschüttern mich zutiefst. Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Opfern, ihren Familien und allen, die jetzt unermessliches Leid erfahren. — Michael Ludwig (@BgmLudwig) June 10, 2025

Emmerling schenkt Mitgefühl den Angehörigen

Auch Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) äußerte sich bestürzt über die Geschehnisse. Sie richtete ihr Mitgefühl an die Angehörigen der „Todesopfer, den Verletzten und allen, die Teil dieser Schulgemeinschaft sind“. In Zeiten wie diesen, so Emmerling, ist es besonders wichtig, den Opfern und ihren Familien eine Stimme zu geben und ihnen beizustehen.

Fassungslos über die tragischen Ereignisse an der Schule in Graz. Dass ein Ort des Lernens zu einem Ort des Schreckens wurde, erschüttert zutiefst. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Todesopfer, den Verletzten und allen, die Teil dieser Schulgemeinschaft sind. — Bettina Emmerling (@B_Emmerling) June 10, 2025

Mehr zu dem Thema:

Die Polizei hat die Anzahl der Todesopfer bestätigt, darunter auch den Täter. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Amoklaufs laufen noch. Experten betonen die Notwendigkeit, wie man mit Kindern über so tragische Ereignisse sprechen kann, um ihnen Sicherheit und Unterstützung zu bieten.

Es ist wichtig, die kindliche Psyche zu schützen und sie in traumatischen Situationen zu begleiten. Kurze, ehrliche Erklärungen können helfen, die Dinge für Kinder verständlich zu machen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.