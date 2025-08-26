Uni Graz: Neues interdisziplinäres Bachelorprogramm für Justizwachebeamte

Akademisierung der Justizwache: Ein innovatives Bachelorstudium startet an der Universität Graz, das Wissenschaft mit Praxis vereint.

GRAZ. Die Akademisierung der Justizwache ist ein bedeutender Schritt hin zu einer modernen und interdisziplinären Ausbildung. Ab dem kommenden Wintersemester (Studienjahr 2025/26) wird an der Universität Graz das neue Bachelorstudium „Recht, Wirtschaft, Gesellschaft im digitalen Wandel“ eingeführt. Dieses Programm zielt darauf ab, Wissenschaft und Praxis zu verbinden und die Ausbildung zukünftiger Offizierinnen und Offiziere sowie leitender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Straf- und Maßnahmenvollzug den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen.

Mit dieser akademischen Ausbildung erhalten die Studierenden eine fundierte, praxisrelevante Ausbildung, die sie auf die vielfältigen Herausforderungen im Justizwesen vorbereitet. Das Justizministerium hebt hervor, dass dieses Programm einen klaren Impuls für die zukunftsfähige Personalentwicklung in der Justizwache setzt und die Bedeutung der Arbeit im Strafvollzug anerkennt und aufwertet. Zudem eröffnet das Studium neue Karriereoptionen und vermittelt eine zukunftsorientierte Ausbildung, ohne jedoch die bestehende Grundausbildung für den Einstieg in den Beruf der Justizwache zu verändern.

Bessere Karrierechancen in der Justizwache



„Mit der neuen, praxisnahen Ausbildung für Führungskräfte der Justizwache gehen wir innovative Wege und schaffen noch bessere Karrierechancen im Straf- und Maßnahmenvollzug. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit in Österreich. Daher ist es entscheidend, der Berufsgruppe attraktive Aus- und Weiterbildungsangebote zu bieten und zukunftsorientierte Perspektiven zu schaffen“, unterstreicht Justizministerin Anna Sporrer, die diese Initiative mit Freude begrüßt.

