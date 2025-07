Das ungläubige Publikum harrte noch lange – kollektiv „Zugabe“ skandierend – in der Halle aus, bis schließlich ein Roadie auf die Bühne kam und unmissverständlich „Aus“ deutete, während er mit dem Abbau begann. Der Abend hatte so grandios begonnen: Eurythmics-Klassiker in erdig-rockigen Versionen und als erfrischende Abwechslung zu dem seit 40 Jahren gehörten Popsound der Band. Stewart, der bereits mit dem „40 Jahre Eurythmics“-Programm auf Tour ist, macht dies jedoch ohne die legendäre Annie Lennox, die den Tourstress nicht mehr verträgt.

Im Vorjahr war der Brite im Wiener Konzerthaus zu Gast und präsentierte ein Hit-Programm mit einer rein weiblichen Band und gleich drei Gast-Vokalistinnen, einschließlich Vanessa Amorosi. Auch in der Arena trat die beeindruckende Band wieder auf, wobei Vanessa Amorosi diesmal die einzige Sängerin war. Sie zeigte für Dave Stewart offensichtlich ihr inneres Wildtier und lieferte eindringliche bis fetzige Versionen der Eurythmics-Hits ab. Stewart, der etwas „lässige“ Auftritte pflegte, redete wenig und sang nur einmal – Bob Dylans „Like A Rolling Stone“ – während er geschickt mit seinen verschiedenen Gitarren umging. Seine Riffs waren stark und boten den Songs einen energetischen Schub, obwohl er sich körperlich eher zurückhielt.

Eröffnungsnummer: „Missionary Man“

„Missionary Man“ Weitere Highlights: „I Want It All“ „I Need A Man“ – Vanessa Amorosi zeigte ihre kraftvolle, kehlig-rockige Stimme „Here Comes The Rain Again“ – mutierte zum Rock-„Hammer“ Zwischenspiel: Eine akustische und romantische Version von „Miracle of Love“ „Sisters Are Doin‘ It for Themselves“ – kraftvoll und eindringlich „Sweet Dreams“ – der absolute Höhepunkt des Abends



Die Konzertbesucher hatten sichtlich Spaß, sangen enthusiastisch mit und bewegten sich zu den kraftvollen Beats. Leider wurde das Vergnügen abrupt unterbrochen, als Stewart & Co. nach nur 75 Minuten nach einer herzlichen Verabschiedung von der Bühne verschwanden. Die Überraschung und das Entsetzen beim Publikum waren offensichtlich – zahlreiche Fans blieben verzweifelt und ungläubig zurück.

Die echolosen Rufe nach einer Zugabe blieben ungehört. Es war ein klarer Fall von Musica interrupta – ein Zustand, der zu erheblichen emotionalen und psychischen Enttäuschungen führen kann. „Das kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Fans haben, Mr. Stewart…“

Insgesamt war es ein Abend voller Leidenschaft und Musikgeschichte, der von seinen Höhen und dem abrupten Ende geprägt war. Die Aufführung lässt die Frage aufkommen, ob das Bedürfnis nach mehr Eurythmics-Hits jemals gestillt werden kann. Die Treue der Fans bleibt jedoch ungebrochen, und die Erinnerung an diesen speziellen Abend wird lange bestehen bleiben.