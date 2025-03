UNO erneut im Fokus: USA und Ukraine setzen Gespräche fort!

Die jüngsten Gespräche mit US-Vertretern in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad vom Montag wurden von Karasin als intensiv und herausfordernd beschrieben. „Es war aber sehr hilfreich für uns und für die Amerikaner“, sagte ein Mitglied der russischen Delegation. Solche Gespräche sind nicht nur für beide Länder entscheidend, sondern auch für die internationale Gemeinschaft, die auf eine mögliche Deeskalation des Konflikts hofft.

Medienberichten zufolge werden sich am Dienstag eine ukrainische und eine US-Delegation in Saudi-Arabien zu Gesprächen über eine Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau treffen. Das ukrainische Team wird einen weiteren Tag in Saudi-Arabien bleiben, um zusätzlich mit Vertretern der USA zu beraten, berichtete der ukrainische Sender Suspilne. Diese Gespräche könnten potenziell den Verlauf des Konflikts verändern, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Friedenslösung. Wesentliche Punkte, die in Betracht gezogen werden, sind:

Die Bedingungen für eine sofortige Waffenruhe.

Die Sicherheitsgarantien für die Ukraine und mögliche internationale Überwachungsmissionen.

Die humanitäre Hilfe für von Konflikten betroffene Zivilisten.

Die zukünftige Rolle internationaler Akteure im Friedensprozess.

Unterdessen berichteten ukrainische Quellen, dass mindestens 88 Menschen bei russischen Raketenangriffen auf die Stadt Sumy im Nordosten des Landes verletzt wurden. Mehrere Wohnhochhäuser, ein Krankenhaus und eine Schule wurden während dieser Angriffe getroffen. Der Gouverneur der Region, Wolodymyr Aftiukh, teilte in einem Video mit, auf dem hohe Rauchwolken zu sehen waren: „Russland muss damit aufhören, unsere Städte zu bombardieren, anstatt hohle Erklärungen über den Frieden abzugeben“, erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha.

Die Situation wird weiter angespannt, da russische Medien und Behörden berichten, dass sechs Menschen am Montag bei einem gezielten ukrainischen Artillerieangriff getötet wurden. Unter den Opfern befinden sich auch zwei Journalisten und ihr Fahrer, die in russisch besetzten Teilen der ostukrainischen Region Luhansk aktiv waren. Laut dem russischen Außenministerium handelte es sich um:

Alexander Fedortschak, einen Kriegsberichterstatter der russischen Zeitung „Iswestija“.

Den Kameramann Andrej Panow.

Den Fahrer Alexander Sirkeli, die für den Fernsehsender „Swesda“ arbeiteten.

Ein weiterer „Swesda“-Korrespondent, Nikita Goldin, soll schwer verletzt sein. „Der Angriff wurde mit hochpräziser MLRS-Munition auf ein vorbestimmtes ziviles Fahrzeug mit Pressevertretern durchgeführt“, teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Telegram mit. Sie beschuldigte Kiew, einen gezielten Artilleriebeschuss durchgeführt zu haben. Reuters konnte die russischen Angaben jedoch nicht unabhängig überprüfen, und aus der Ukraine gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall.

Die aktuelle Situation verdeutlicht die komplexe und volatile Natur des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Während diplomatische Bemühungen um eine Waffenruhe voranschreiten, bleibt die humanitäre Lage in den betroffenen Gebieten angespannt. Die internationale Gemeinschaft wartet gespannt auf die Ergebnisse der Gespräche in Saudi-Arabien, da diese möglicherweise den Weg für eine lang ersehnte Lösung ebnen könnten.