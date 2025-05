Unschlagbar vereint – die Bilder der Laufteams

Laufen verbindet – das wurde einmal mehr eindrucksvoll beim diesjährigen MeinBezirk E-Businessmarathon deutlich. Dieses Event hat sich als eine feste Größe im Steiermark etabliert und bringt seit Jahren zahlreiche Firmenteams aus Graz und Umgebung zusammen, um sportliche Herausforderungen zu meistern und den Teamgeist zu fördern.

PREMSTÄTTEN. Am Donnerstag gingen rund 750 Teams am SchwarzlSee an den Start, ein beliebter Veranstaltungsort, der perfekte Voraussetzungen für ein solches Event bietet. Die Teilnehmenden hatten nicht nur die Möglichkeit, aktiv zu sein, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Teambildung zu leisten. Es ist mittlerweile bekannt, dass sportliche Aktivitäten sowohl die physische Gesundheit als auch das allgemeine Wohlbefinden steigern. Ein solches Event fördert zudem die Kommunikation und den Gemeinschaftssinn innerhalb der Firmen.

In diesem Jahr stellte das größte Team die KAGes, die mit beeindruckenden 706 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am MeinBezirk E-Businessmarathon teilnahm. Dies zeigt, wie ernst Unternehmen den Wert von Teamarbeit und Gesundheit nehmen. Insgesamt waren an diesem Tag Tausende von Mitarbeitenden engagiert und motiviert.

Der E-Businessmarathon ist nicht nur ein sportliches Event, sondern auch eine Plattform, um den Zusammenhalt innerhalb der jeweiligen Unternehmen zu stärken. Es sind nicht selten Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden solche Events anbieten, um eine bessere Work-Life-Balance zu fördern. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse zeigt Sport im Büro nicht nur positive Effekte auf die Gesundheit, sondern steigert auch die Motivation der Mitarbeiter.

Neben der sportlichen Leistung, die in den verschiedenen Kategorien erreicht wurde, ist besonders der Spaßfaktor hervorzuheben. Zahlreiche Teilnehmer berichteten von positiven Erfahrungen und dem starken Gemeinschaftsgefühl, das während des Events entstand. Der Marathon bietet die Möglichkeit, informelle Kontakte innerhalb der Firma zu knüpfen, die oft in der täglichen Büro-Routine nicht zustande kommen.

Zusätzlich integrierte der Veranstalter zahlreiche Rahmenprogramme, um förderliche Umgebungen für Networking zu schaffen. Workshops zu Themen wie Stressbewältigung und Teambuilding wurden angeboten, um den Mitarbeitenden zudem wertvolle Werkzeuge an die Hand zu geben, die über den Marathon hinausgehen.

Insgesamt zeigt der MeinBezirk E-Businessmarathon, dass Laufen nicht nur eine sportliche Betätigung ist, sondern auch eine Möglichkeit, sich zu verbinden und gemeinsam zu wachsen. Immer mehr Firmen nehmen an solchen Events teil, um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden zu fördern. Das Event hat sich zur Tradition entwickelt und wird auch in den kommenden Jahren das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Steiermark weiter stärken.





