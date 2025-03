Expressionismus trifft auf gegenständliche Malerei: Eine Ausstellung von Rosa Besler und Manfred List

In einer einzigartigen Zusammenstellung präsentieren die Künstler Rosa Besler und Manfred List ihre Werke in unserem Atelier. Diese besondere Ausstellung zeigt, wie unterschiedliche Stilrichtungen – Ausdrucksform und gegenständliche Malerei – harmonisch nebeneinander existieren und sich gegenseitig inspirieren können. Besucher können sich auf eine Vielzahl an kunstvollen Darstellungen freuen, die das Thema Tiere als zentralen Anknüpfungspunkt nutzen.

Die Eröffnung der Ausstellung findet am Donnerstag, den 3. April 2025, von 18 bis 22 Uhr statt. Der Einlass beginnt bereits um 18:00 Uhr, gefolgt von einer festlichen Eröffnung um ca. 19:00 Uhr, zu der die Künstlerin und kuratorin Noura M. El-Kordy die Gäste willkommen heißt.

Einzigartige Kunstwerke und vielfältige Perspektiven

Rosa Besler begeistert mit ihren ausdrucksstarken Gemälden, die oft emotionale Beziehungen zwischen Mensch und Tier hineinfließen lassen. Ihre Werke sind durch kraftvolle Farben und dynamische Strukturen geprägt, die den Betrachter in eine Welt voller Gefühle und Bewegungen entführen. Diese emotionale Tiefe steht im Kontrast zu Manfred Lists präziser Darstellung von Tieren, die durch eine detailreiche und realistische Malweise besticht.

List thematisiert in seinen Arbeiten vor allem den Rückgang bedrohter Tierarten und die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Seine Werke sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern tragen auch eine wichtige Botschaft, die zur Reflexion über den Schutz der Artenvielfalt anregt. Diese Kombination aus tiefster Emotion bei Besler und Technik bei List schafft einen spannenden Dialog zwischen den beiden Künstlern.

Eine Plattform für kreative Begegnungen

Die Ausstellung ist nicht nur eine Präsentation von Kunstwerken, sondern bietet auch Raum für kreative Begegnungen und den Austausch von Ideen. Kunstliebhaber, Sammler und Neulinge sind herzlich eingeladen, die Arbeiten der beiden Künstler zu entdecken und ihre Interpretationen und Emotionen zu teilen. Es handelt sich um eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt der Kunst zu erleben und die Relevanz von Tieren in der zeitgenössischen Kunst zu diskutieren.

Finissage und weitere Veranstaltungen

Die Ausstellung wird mit einer Finissage am Donnerstag, den 24. April 2025, abgeschlossen. Dies ist eine weitere Gelegenheit, die beiden Künstler zu treffen und mehr über ihre Inspiration und Techniken zu erfahren. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und spannende Gespräche!

Wir laden Sie herzlich ein, Teil dieser außergewöhnlichen künstlerischen Erfahrung zu werden. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von der Verbindung zwischen Expressionismus und gegenständlicher Malerei begeistern!





