Unterhaltsame Evergreen-Show im Dinner-Theater: „HITSig – WITZig“ mit Wolf FRANK

Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis voller Musik und Humor mit Wolf FRANKs fesselnder Show „HITSig – WITZig"! Diese einzigartige Veranstaltung findet im malerischen Dinnertheater im Schönbrunner Stöckl statt, einer kulinarischen Oase, die für ihre exquisite Küche bekannt ist. Hier erwarten Sie nicht nur eine Vielzahl köstlicher Schmankerln, sondern auch edler Kaffee sowie verführerische Mehlspeisen, die sicherlich jedem Gaumen schmeicheln werden. Wolf FRANK, ein beliebter Entertainer, verbindet in seiner Darbietung die besten Hits mit humorvollen Einlagen, wodurch die Zuschauer in eine Welt der Unterhaltung entführt werden. Die Show verspricht, alle Sorgen des Alltags zu vertreiben und sorgt garantiert für gute Laune, während Sie mit anderen Gästen mitsingen und lachen können. Datum: Samstag, 3. Mai 2025

Veranstaltungsort: Dinner Theater des Schönbrunner Stöckl, Schloss Schönbrunn, Eingang Meidlinger Tor, 1130 Wien

Beginn: 19:30 Uhr (Einlass: 18:00 Uhr)

Tickets: € 36,–

Für Reservierungen erreichen Sie uns unter: 0660/63 63 200 oder per E-Mail an [email protected], sowie direkt im Lokal. Das Schönbrunner Stöckl selbst ist ein Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Schloss Schönbrunn und bietet nicht nur eine beeindruckende Kulisse, sondern auch eine reiche Geschichte. Es ist der perfekte Ort, um einen Abend voller Genuss und Unterhaltung zu verbringen. Zusätzlich zu der aufregenden Show können die Gäste das Ambiente des barocken Schlosses genießen und sich an den kunstvollen Details der Architektur erfreuen, während sie sich auf den Abend vorbereiten. Die Kombination aus erstklassigem Essen, lebhafter Musik und humorvollen Geschichten macht diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.





