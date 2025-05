Until September: Traffic Disruptions on Münzgrabenstraße and Fröhlichgasse

Am 19. Mai beginnen umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten in der Münzgrabenstraße und Fröhlichgasse in Graz. Die Fertigstellung wird für September angestrebt. Bis zu diesem Zeitpunkt kommt es abschnittsweise zu Sperrungen und Umleitungen.

GRAZ/JAKOMINI. Die Umbaupläne sind bereits seit längerer Zeit bekannt und werden nun in die Tat umgesetzt. Am kommenden Montag startet der Umbau, welcher die Erneuerung der Fahrbahn sowie der Versorgungsleitungen beinhaltet und gleichzeitig das Radwegenetz im Bereich der Münzgrabenstraße bedarfsgerecht anpasst. Auf dem Abschnitt zwischen Moserhofgasse und Sandgasse werden 36 Pkw-Parkplätze abgebaut, um Platz für einen Fahrrad-Mehrzweckstreifen zu schaffen, der in beide Richtungen genutzt werden kann. Des Weiteren werden zwei Bäume versetzt oder neu gepflanzt, die Bushaltestellen erhalten Modernisierungen, und es wird eine Druckknopfampel bei der Sandgasse installiert. In der Fröhlichgasse müssen zudem elf Pkw-Stellplätze dem Ausbau des Radweges weichen. Es sind jedoch neue Ladezonen und Behindertenparkplätze vorgesehen.

Sperrung von 19. Mai bis 6. Juli

Ab dem 19. Mai ist die Münzgrabenstraße in stadteinwärtiger Richtung für Busse, Kfz und Radfahrer zwischen Fröhlichgasse und Moserhofgasse gesperrt. Die Stadtbaudirektion empfiehlt, als Umleitung auf die Conrad-von-Hötzendorf-Straße auszuweichen. Das Abbiegen in die Fröhlichgasse bleibt sowohl von Norden als auch von Süden möglich.

Verkehrsbehinderungen ab 7. Juli

Im Zeitraum vom 7. Juli bis zur Fertigstellung werden die Verkehrsbehinderungen ansteigen. In der Münzgrabenstraße ist der Abschnitt zwischen Sandgasse und Moserhofgasse für Busse, Kfz und Radfahrer unfahrbar. Die Umleitung erfolgt ebenfalls über die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, wobei das Einbiegen in die Fröhlichgasse nur von Norden aus möglich sein wird.

Fußgängerinnen und Fußgänger müssen ebenfalls mit Einschränkungen rechnen, jedoch bleibt der Zugang zu sämtlichen Hauseingängen jederzeit gewährleistet, wie die Stadtverwaltung bestätigt hat. Eine Fahrspur bleibt für den Bus-, Kfz- und Radverkehr stadtauswärts durchgängig geöffnet.

Das könnte dich auch interessieren:

In Graz starten in dieser Woche sechs neue Baustellen.

Die Zinzendorfgasse wird weiter umgebaut.

Die Holding Graz stimmt die Bürger auf einen Bim-Baustellen-Sommer ein.