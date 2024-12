Unvergessliche Demonstration für Demokratie und Frauenrechte in Damaskus: Sehen Sie, was passiert ist!

„Wir Syrer, Männer und Frauen, müssen eine Rolle beim Aufbau des neuen Syriens spielen“, äußerte Majida Mudarres, eine 50-jährige Demonstrantin, gegenüber der AFP. Sie betonte, dass die Zeit des Schweigens vorbei sei, insbesondere im Hinblick auf die über 50-jährige Herrschaft der Assad-Familie. Zudem hob sie hervor, dass Frauen eine bedeutende Rolle im politischen Leben einnehmen.

Kämpfer der islamistischen Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) eroberten am 8. Dezember Damaskus und beendeten damit die jahrzehntelange Herrschaft von Assad in Syrien. Der gestürzte Präsident, dem Entführung, Folter und Ermordung von Andersdenkenden vorgeworfen wird, floh nach Russland. Bis zum 1. März soll das Land von einer Übergangsregierung geleitet werden.

Die neuen Machthaber präsentieren sich zwar moderat und versprechen, die Rechte von Minderheiten zu schützen, jedoch sind viele aufgrund ihrer islamistischen Ausrichtung besorgt. Wichtige Fakten hierzu sind:

Die HTS entstand aus der Al-Nusra-Front, dem syrischen Ableger des jihadistischen Netzwerks Al-Kaida.

HTS gibt an, seit 2016 keine Verbindungen mehr zu Al-Kaida zu haben.

Einige westliche Staaten klassifizieren die Miliz jedoch weiterhin als Terrororganisation.

Am Donnerstag erklärte der neue Bildungsminister Mohammed al-Kadri in Damaskus: „Das Recht auf Schule ist nicht auf ein Geschlecht beschränkt. In unseren Schulen gibt es vielleicht mehr Mädchen als Jungen.“ Die Geschlechtertrennung nach der Volksschule bleibt bestehen, da sie seit jeher praktiziert wird. Außerdem werden der Islam und das Christentum weiterhin in Schulen unterrichtet. Kadri betonte: „Bildung ist für das syrische Volk eine rote Linie; sie ist wichtiger als Essen und Trinken.“ Trotz 13 Jahren Bürgerkrieg gilt das syrische Bildungssystem als eines der besten in der Region.