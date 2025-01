Unvergesslicher Tanz am Riesenrad: Von Waggon zu Waggon mit dem „Schani“!

„Vier Waggons schweben als Zeitkapseln durch fast 400 Jahre Stadthistorie.“ So beschreibt Theaternyx* seine neueste Produktion, die auf 25 Jahre Erfahrung in der Organisation von „außergewöhnlichen Theatererlebnissen an unerwarteten Orten“ zurückblickt. Die Besucher werden mit Figuren und Stimmen konfrontiert, die ihre Perspektiven auf die Stadt und die vergangene Zeit preisgeben. Geplant ist, „eine lange Geschichte der Transformation in vier kurzen Geschichten“ zu erzählen: Diese umfassen:

Das Jahr der Uraufführung des Donauwalzers

Das Konsumzeitalter

Die Auswirkungen der Klimakrise

Ein Blick in die Zukunft

Regie führt Claudia Seigmann, die gemeinsam mit Markus Zett das Stück entwickelt hat. Jede Aufführung dauert etwa 75 Minuten, mit Terminen bis in den Dezember hinein.

(S E R V I C E – „Zeitenwalzer“ im Wiener Riesenrad, monatlich eine Vorstellung, Karten zu 39 Euro, Tickets ausschließlich online verfügbar unter )